I Kings of Leon tornano con nuova musica, ecco "EP #2"

I Kings of Leon, band rock multiplatino e vincitrice di un GRAMMY Award®,  tornano con il loro nuovo EP dopo oltre vent’anni dal primo. 
Semplicemente intitolato EP #2, il progetto di quattro brani segna la prima pubblicazione indipendente del gruppo sulla propria etichetta, Love Tap Records, distribuita da Virgin Music, e include le prime registrazioni autoprodotte della loro carriera

Dal loro debutto nel 2003, i Kings of Leon hanno pubblicato nove album e venduto oltre 20 milioni di album e quasi 40 milioni di singoli in tutto il mondo. La band, pluripremiata e multi-platino, ha piazzato cinque singoli nella Billboard Hot 100, tutti e nove gli album nella Top 200 di Billboard e due singoli al #1 nelle classifiche Modern Rock. Con WALLS, i Kings hanno conquistato per la prima volta il debutto al #1 nella Billboard Top 200. Nel corso della loro carriera hanno ricevuto otto nomination ai Grammy, quattro Grammy Award, tre NME Awards, due Brit Awards e un Juno Award. Hanno calcato i palchi di tutto il mondo, suonando nei principali festival come Bonnaroo, Lollapalooza, Austin City Limits e Glastonbury. Lo scorso anno la band ha pubblicato il suo attesissimo nono album in studio, Can We Please Have Fun, accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Oggi, con EP #2, i Kings of Leon presentano il loro nuovo EP in oltre vent’anni, disponibile ora su tutte le piattaforme.

 

