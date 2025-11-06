Carmen Consoli in concerto a Milano, la possibile scaletta

In occasione dell’uscita del nuovo album Amuri luci, Carmen Consoli ha dichiarato: “Vi emozionerà? Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero. Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale”
Triplo appuntamento al Teatro degli Arcimboldi. Da giovedì 6 novembre Carmen Consoli porterà la sua musica sul palco meneghino, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
carmen consoli a milano, la possibile scaletta
Giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 novembre la cantautrice siciliana salirà sul palco del Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Assisi il 18 ottobre:
- Amuri luci
- Unni t’ha fattu ‘a stati
- La terra di Hamdis
- Mamma tedesca
- 3 oru 3 oru
- Bonsai #3
- Galateia
- Parru cu tia
- Comu veni veni
- Qual sete voi?
- Nimici di l’arma mia
- Questa notte una lucciola illumina la mia finestra
- AAA Cercasi
- Ottobre
- Qualcosa di me che non ti aspetti
- Autunno dolciastro
- Imparare dagli alberi a camminare
- Sintonia imperfetta
- La stonato
- Sulla mia pelle
- L’ultimo bacio
- Parole di burro
- In bianco e nero
- Bonsai #2
- Orfeo
- Amore di plastica
- ‘A finestra
Approfondimento
Carmen Consoli: "Amuri luci è un mio viaggio attraverso i secoli"
Dopo i tre concerti milanesi, martedì 11 novembre Carmen Consoli riprenderà il tour dal Teatro Regio di Parma per poi toccare Padova, Udine, Palermo, Catania e molte altre città fino alla chiusura prevista il 28 e il 29 dicembre all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma. Questo il calendario completo della tournée:
- 11 novembre – Parma – Teatro Regio
- 12 novembre – Padova – Gran Teatro Geox
- 13 novembre – Udine – Teatro Nuovo G. Da Udine
- 16 novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi
- 17 novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi
- 19 novembre – Catania – Teatro Metropolitan
- 20 novembre – Catania – Teatro Metropolitan
- 27 novembre – Forlì – Teatro Diego Fabbri
- 28 novembre – Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso
- 29 novembre – Pescara – Teatro Massimo
- 1 dicembre – Napoli – Teatro Augusteo
- 5 dicembre – Cosenza – Teatro Rendano
- 6 dicembre – Bari – Teatro Team
- 18 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo
- 19 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo
- 28 dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone
- 29 dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone
Approfondimento
Carmen Consoli presenta album Amuri Luci pensando Gaza: "Partirei ora"
I concerti di Carmen Consoli saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo lavoro Amuri luci, prima parte di un progetto discografico suddiviso in tre dischi. L’artista ha scritto su Instagram: “Lo sento, mi sembra quasi di poterlo vedere mentre vi passa accanto, entra nelle vostre cuffiette o esce dai vostri subwoofer: Amuri luci ha iniziato il suo cammino fuori dal mio cuore, in mezzo alla gente: vi emozionerà? Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero. Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale e per questo voglio ringraziare le tantissime persone che hanno collaborato".
Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski
"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere
'Aisle 3' di Nava parla di identità e fuga dalle etichette, ed è il brano più rappresentativo di ottobre. Menzione speciale per Maia, Martina Gil, Astrasonora, Marea, chiamamifaro, Ava, Vins e Giulia Mei. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani — scelti tra oltre 300 ascolti — sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO