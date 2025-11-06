Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Carmen Consoli in concerto a Milano, la possibile scaletta

Musica

Matteo Rossini

©Getty

In occasione dell’uscita del nuovo album Amuri luci, Carmen Consoli ha dichiarato: “Vi emozionerà? Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero. Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale”

Triplo appuntamento al Teatro degli Arcimboldi. Da giovedì 6 novembre Carmen Consoli porterà la sua musica sul palco meneghino, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

carmen consoli a milano, la possibile scaletta

 

Giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 novembre la cantautrice siciliana salirà sul palco del Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Assisi il 18 ottobre:

  • Amuri luci
  • Unni t’ha fattu ‘a stati
  • La terra di Hamdis
  • Mamma tedesca
  • 3 oru 3 oru
  • Bonsai #3
  • Galateia
  • Parru cu tia
  • Comu veni veni
  • Qual sete voi?
  • Nimici di l’arma mia
  • Questa notte una lucciola illumina la mia finestra
  • AAA Cercasi
  • Ottobre
  • Qualcosa di me che non ti aspetti
  • Autunno dolciastro
  • Imparare dagli alberi a camminare
  • Sintonia imperfetta
  • La stonato
  • Sulla mia pelle
  • L’ultimo bacio
  • Parole di burro
  • In bianco e nero
  • Bonsai #2
  • Orfeo
  • Amore di plastica
  • ‘A finestra

Approfondimento

Carmen Consoli: "Amuri luci è un mio viaggio attraverso i secoli"

Dopo i tre concerti milanesi, martedì 11 novembre Carmen Consoli riprenderà il tour dal Teatro Regio di Parma per poi toccare Padova, Udine, Palermo, Catania e molte altre città fino alla chiusura prevista il 28 e il 29 dicembre all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma. Questo il calendario completo della tournée:

  • 11 novembre – Parma – Teatro Regio 
  • 12 novembre – Padova – Gran Teatro Geox
  • 13 novembre – Udine – Teatro Nuovo G. Da Udine
  • 16 novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi
  • 17 novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi
  • 19 novembre – Catania – Teatro Metropolitan 
  • 20 novembre – Catania – Teatro Metropolitan 
  • 27 novembre – Forlì – Teatro Diego Fabbri 
  • 28 novembre – Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso
  • 29 novembre – Pescara – Teatro Massimo
  • 1 dicembre – Napoli – Teatro Augusteo 
  • 5  dicembre – Cosenza – Teatro Rendano
  • 6 dicembre – Bari – Teatro Team
  • 18 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo 
  • 19 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo  
  • 28 dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone 
  • 29 dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

Approfondimento

Carmen Consoli presenta album Amuri Luci pensando Gaza: "Partirei ora"

I concerti di Carmen Consoli saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo lavoro Amuri luci, prima parte di un progetto discografico suddiviso in tre dischi. L’artista ha scritto su Instagram: “Lo sento, mi sembra quasi di poterlo vedere mentre vi passa accanto, entra nelle vostre cuffiette o esce dai vostri subwoofer: Amuri luci ha iniziato il suo cammino fuori dal mio cuore, in mezzo alla gente: vi emozionerà? Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero. Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale e per questo voglio ringraziare le tantissime persone che hanno collaborato".

FOTOGALLERY

Crediti Matteo Strocchia, Marco Servia, Karol Sudolski

1/26
Musica

"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere

'Aisle 3' di Nava parla di identità e fuga dalle etichette, ed è il brano più rappresentativo di ottobre. Menzione speciale per Maia, Martina Gil, Astrasonora, Marea, chiamamifaro, Ava, Vins e Giulia Mei. Tolta l’artista sul podio, tutti gli altri brani — scelti tra oltre 300 ascolti — sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO 

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Carmen Consoli in concerto a Milano, la possibile scaletta

Musica

In occasione dell’uscita del nuovo album Amuri luci, Carmen Consoli ha dichiarato: “Vi...

Elodie, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Musica

Dopo il concerto di Eboli, la popstar ripartirà in tour con numerosi altri appuntamenti in giro...

Nguyen Kitchen, il trailer della commedia musicale in salsa vietnamita

Cinema

Arriva al cinema dal 4 dicembre con Kitchenfilm Nguyen Kitchen di Stéphane Ly-Cuong, commedia...

Adriano Giannini racconta “Le mani nel cinema” allo IED

Cinema

Martedì 11 novembre alle 19, presso lo Spazio Teatro dell’Istituto Europeo di Design di Milano,...

Radiohead live a Bologna, possibile scaletta dal concerto di Madrid

Musica

Cresce l’attesa e si moltiplicano gli indizi su quali saranno le canzoni che la band inglese...

Spettacolo: Per te