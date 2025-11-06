Carmen Consoli in concerto a Milano, la possibile scaletta

In occasione dell’uscita del nuovo album Amuri luci, Carmen Consoli ha dichiarato: “Vi emozionerà? Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero. Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale”

Giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 novembre la cantautrice siciliana salirà sul palco del Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti al concerto di Assisi il 18 ottobre:

I concerti di Carmen Consoli saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo lavoro Amuri luci, prima parte di un progetto discografico suddiviso in tre dischi. L’artista ha scritto su Instagram: “Lo sento, mi sembra quasi di poterlo vedere mentre vi passa accanto, entra nelle vostre cuffiette o esce dai vostri subwoofer: Amuri luci ha iniziato il suo cammino fuori dal mio cuore, in mezzo alla gente: vi emozionerà? Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero. Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale e per questo voglio ringraziare le tantissime persone che hanno collaborato".