Rkomi, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Mercoledì 5 novembre la voce di Insuperabile porterà la sua musica sul palco del Teatro Golden , questo l’indirizzo: via Terrasanta 60, 90141, Palermo. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Questi i brani proposti al concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano:

A maggio Rkomi ha pubblicato il nuovo album Decrescendo contenente il brano Il ritmo delle cose presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’estate l’artista ha fatto ballare il pubblico con la collaborazione Sto bene al mare con Marco Mengoni (FOTO) e Sayf. Tra i lavori più apprezzati di Rkomi troviamo sicuramente Taxi Driver, certificato con ben otto dischi di platino. Ricordiamo anche i singoli Apnea, Blu con Elisa, Ho spento il cielo con Tommaso Paradiso, La coda del diavolo con Elodie e Vento sulla Luna con Annalisa.