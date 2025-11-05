Offerte Sky
Rkomi, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Matteo Rossini

Dopo il concerto sul palco del Teatro Golden di Palermo, Rkomi proseguirà la tournée con altri appuntamenti in numerose città: da Catania allo show conclusivo in programma il 12 dicembre al Teatro Ponchielli di Cremona

Nuovo appuntamento con la tournée nei teatri. Il 5 novembre Rkomi si esibirà a Palermo, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

rkomi a palermo, la possibile scaletta

Mercoledì 5 novembre la voce di Insuperabile porterà la sua musica sul palco del Teatro Golden, questo l’indirizzo: via Terrasanta 60, 90141, Palermo. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Questi i brani proposti al concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano:

 

PRIMO ATTO

  • Io in terra / 4Z
  • Milano bachata
  • Apnea da un po’
  • Vorrei
  • Vent’anni
  • Solletico
  • Visti dall’alto
  • Il ritmo delle cose
  • Gravità + Dove gli occhi non arrivano
  • Vuoi una mano
  • Dirti no
  • Blu
  • Apnea
  • Così piccoli
  • Non c’è amore con Lazza
  • Cancelli di mezzanotte

 

SECONDO ATTO

  • Mai più
  • Ossigeno
  • Dieci ragazze
  • Acqua calda e limone
  • Diecimila voci
  • Brutti ricordi con Bresh
  • Ridere di te
  • Partire da te
  • Insuperabile
  • Sto bene al mare con Sayf
  • Luna piena
  • La coda del diavolo
  • Nuovo range
  • Il ritmo delle cose

Rkomi in tour: “Ho sentito la necessità di ritrovare una casa"

Dopo lo spettacolo sul palco del Teatro Golden di Palermo, Rkomi proseguirà la tournée con altri appuntamenti in numerose città: da Catania allo show conclusivo in programma il 12 dicembre al Teatro Ponchielli di Cremona. Questo il calendario completo degli show:

  • 6 novembre - CATANIA Teatro Metropolitan
  • 17 novembre - PESCARA, Teatro Massimo
  • 19 novembre - FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara
  • 20 novembre - PADOVA, Gran Teatro Geox
  • 23 novembre - BOLOGNA, Europauditorium
  • 25 novembre - TORINO, Teatro Colosseo
  • 27 novembre - BARI, Teatro Team
  • 29 novembre - ANCONA, Teatro delle Muse
  • 30 novembre - ROMA, Auditorium Parco della Musica
  • 4 dicembre - BRESCIA, Teatro Dis_play
  • 10 dicembre - PARMA, Teatro Regio
  • 12 dicembre - CREMONA, Teatro Ponchielli

Marco Mengoni, online videoclip di Sto bene al mare con Rkomi e Sayf

A maggio Rkomi ha pubblicato il nuovo album Decrescendo contenente il brano Il ritmo delle cose presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’estate l’artista ha fatto ballare il pubblico con la collaborazione Sto bene al mare con Marco Mengoni (FOTO) e Sayf. Tra i lavori più apprezzati di Rkomi troviamo sicuramente Taxi Driver, certificato con ben otto dischi di platino. Ricordiamo anche i singoli Apnea, Blu con Elisa, Ho spento il cielo con Tommaso Paradiso, La coda del diavolo con Elodie e Vento sulla Luna con Annalisa.

Sanremo 2025, Rkomi in gara con la canzone Il ritmo delle cose. FOTO

Rkomi è tra i ventinove Big della 75esima edizione del Festival di Sanremo. A tre anni dal debutto sul palco del Teatro Ariston con il brano 'Insuperabile', l'artista torna in gara con la canzone 'Il ritmo delle cose'

