Modà in concerto a Milano, la possibile scaletta

Appuntamento al Forum di Assago il 2 e il 3 novembre con La Notte dei Romantici – Il Tour, il progetto live con cui la band festeggia oltre vent’anni di carriera
Doppio appuntamento per i Modà al Forum di Assago di Milano il 2 e il 3 novembre. La Notte dei Romantici – Il Tour, così è stato ribattezzato il progetto live con cui la band capitanata da Kekko Silvestre festeggia oltre vent’anni di carriera insieme al suo pubblico, si prepara a vivere due momenti che si preannunciano unici. Con un Disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro e oltre 2 milioni di album venduti, i Modà si confermano tra le band italiane più amate. Una storia musicale fatta di successi, momenti difficili e ripartenze, condivisa con un pubblico fedele che continua a seguirli con entusiasmo. Dopo Milano il loro tour farà tappa a Roma il 5 novembre, a Bologna l'11, a Firenze il 18, a Roma il 23, doppio live a Bari il 26 e 27 e gran finale a Torino il 2 dicembre.
LA POSSIBILE SCALETTA DEI CONCERTI DI MILANO
Intro
Vivo da Re
Sono già solo
Non ti mancherà mai il mare
Non è mai abbastanza
Cuore e vento
Urlo e non mi senti / Paura di volare / Fottuto inverno / Quando arrivano i suoi occhi / Non ti somiglio (Medley Rock)
Cash
Come hai sempre fatto
Anche stasera
Gioia
Quel sorriso in volto
Quelli come me
Forse / Dimmelo / Tirami l’amore in faccia / Boogie Love / Passione maledetta
(Medley Rock 2)
Sei sempre meraviglia
Non ti dimentico
Per una notte insieme
Tappeto di fragole
La notte
Come un pittore
Stella cadente / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Salvami / Volevo dirti / Mani inutili (Medley Acustico)
Arriverà
In tutto l'universo
Viva i romantici
©IPA/Fotogramma
