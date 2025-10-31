Modà in concerto a Milano, la possibile scaletta

Doppio appuntamento per i Modà al Forum di Assago di Milano il 2 e il 3 novembre. La Notte dei Romantici – Il Tour, così è stato ribattezzato il progetto live con cui la band capitanata da Kekko Silvestre festeggia oltre vent’anni di carriera insieme al suo pubblico, si prepara a vivere due momenti che si preannunciano unici. Con un Disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro e oltre 2 milioni di album venduti, i Modà si confermano tra le band italiane più amate. Una storia musicale fatta di successi, momenti difficili e ripartenze, condivisa con un pubblico fedele che continua a seguirli con entusiasmo. Dopo Milano il loro tour farà tappa a Roma il 5 novembre, a Bologna l'11, a Firenze il 18, a Roma il 23, doppio live a Bari il 26 e 27 e gran finale a Torino il 2 dicembre.