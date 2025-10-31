Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Modà in concerto a Milano, la possibile scaletta

Musica

Appuntamento al Forum di Assago il 2 e il 3 novembre con La Notte dei Romantici – Il Tour, il progetto live con cui la band festeggia oltre vent’anni di carriera

Doppio appuntamento per i Modà al Forum di Assago di Milano il 2 e il 3 novembre. La Notte dei Romantici – Il Tour, così è stato ribattezzato il progetto live con cui la band capitanata da Kekko Silvestre festeggia oltre vent’anni di carriera insieme al suo pubblico, si prepara a vivere due momenti che si preannunciano unici. Con un Disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro e oltre 2 milioni di album venduti, i Modà si confermano tra le band italiane più amate. Una storia musicale fatta di successi, momenti difficili e ripartenze, condivisa con un pubblico fedele che continua a seguirli con entusiasmo. Dopo Milano il loro tour farà tappa a Roma il 5 novembre, a Bologna l'11, a Firenze il 18, a Roma il 23, doppio live a Bari il 26 e 27 e gran finale a Torino il 2 dicembre.

LA POSSIBILE SCALETTA DEI CONCERTI DI MILANO

Intro

Vivo da Re

Sono già solo

Non ti mancherà mai il mare

Non è mai abbastanza

Cuore e vento

Urlo e non mi senti / Paura di volare / Fottuto inverno / Quando arrivano i suoi occhi / Non ti somiglio (Medley Rock)

Cash

Come hai sempre fatto

Anche stasera 

Gioia

Quel sorriso in volto

Quelli come me

Forse / Dimmelo / Tirami l’amore in faccia / Boogie Love / Passione maledetta

(Medley Rock 2)

Sei sempre meraviglia

Non ti dimentico

Per una notte insieme

Tappeto di fragole

La notte

Come un pittore

Stella cadente / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Salvami / Volevo dirti / Mani inutili (Medley Acustico)

Arriverà

In tutto l'universo

Viva i romantici

modà francesco renga sanremo

Approfondimento

Sanremo 2025, Modà con Francesco Renga: duetto e testo della cover
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

Sanremo : Teatro Ariston . 75° Festival della canzone italiana . Nella foto : Modà
1/14
Approfondimenti

Sanremo 2025, i Modà in gara con la canzone Non ti dimentico. FOTO

La band salirà sul palco del Teatro Ariston. Il gruppo, guidato dalla voce di Kekko Silvestre, tornerà in gara al Festival per la quinta volta, l’ultima partecipazione nel 2023

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Modà in concerto a Milano, la possibile scaletta

Musica

Appuntamento al Forum di Assago il 2 e il 3 novembre con La Notte dei Romantici – Il Tour, il...

Rust, il fornitore delle armi del film fa causa ad Alec Baldwin

Cinema

Quattro anni dopo la sparatoria mortale sul set, che aveva determinato la morte accidentale della...

Assassinio a Venezia, il cast del film con Kenneth Branagh

Cinema

In onda su Rai 2 venerdì 31 ottobre, la pellicola si ispira alla trama originale del romanzo...

11 foto

Aiello feat. Levante, nuovo singolo Sentimentale: testo e significato

Musica

La canzone di questa coppia finora inedita racconta un amore al capolinea, l’ultimo abbraccio, il...

Fedez, è uscito il nuovo singolo Telepaticamente

Musica

A pochi giorni dalla pubblicazione del brano Temet nosce, il rapper ha lanciato il singolo...

Spettacolo: Per te