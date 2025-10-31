Carolina Benvenga presenta il nuovo brano La Fabbrica dei Mostri

Tra simpatici fantasmi, streghe e vampiri, è uscito venerdì 17 ottobre, il nuovo irresistibile brano di Carolina Benvenga, che firma il primo Amazon Music Original Kids. Un brano tutto da cantare e ballare per Halloween, nato dalla collaborazione tra Sony Music e Amazon Music e da oggi disponibile in esclusiva su Amazon Music

UN MAGICO NATALE CON CAROLINA

E a grande richiesta Carolina da novembre tornerà sulla scena con il nuovo spettacolo: “UN MAGICO NATALE CON CAROLINA”, di Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music, per la regia di Morena D’Onofrio e coreografia di Fiorella Nolis, disegno luci a cura di Marco Palmieri. Lo show arriverà a tre anni dal suo debutto teatrale e dopo il successo della tournée sold out “UN NATALE FAVOLOSO…A TEATRO”, che ha conquistato platee di famiglie nel periodo più magico dell’anno!

35 anni, metà romana e metà salentina di Gallipoli, Carolina a 8 anni è già sul set e inizia a lavorare, a 12 con il maestro Abbas Kiarostami, il suo palmares conta decine di film e serie tv. Nel 2012 sceglie di dedicarsi alla conduzione e al mondo dei bambini, iniziando un percorso all'interno di Rai Kids; con la sua empatia e la sua spontaneità, conquista le famiglie italiane. Protagonista e conduttrice de “La posta di YoYo”, programma di punta del canale dedicato ai ragazzi, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ha all'attivo anche diverse collaborazioni con Lo Zecchino d'Oro, un film per il cinema e la pubblicazione di tre libri per bambini. Grazie ai messaggi positivi e educativi che riesce a trasmettere con i suoi video e nei programmi tv di cui è la protagonista, Carolina diventa una sorta di Mary Poppins 2.0: educatrice stravagante, come una sorella maggiore, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini, che con lei sognano, si divertono e imparano a giocare con la fantasia. Le mamme l’hanno eletta regina del web, contribuendo ad aumentare la popolarità di Carolina. Sono loro le sue prime fan, sostenendola e facendo diventare virali i video che posta sul suo canale YT, con le simpatiche coreografie di baby dance. Sono video di ogni tipo, per tutti i gusti, un modo diverso per giocare con i bambini, che imparano la coordinazione, imparano a cantare, a divertirsi anche se da soli, e a condividere questi momenti con la propria famiglia. Al tempo stesso apprendono i messaggi, che spesso si trovano nelle canzoni stesse, soprattutto negli inediti di Carolina, che regalano sempre immagini, insegnamenti e strumenti importanti per loro. A dicembre 2023 ha condotto, insieme ad Andrea Dianetti, le prime due puntate dello Zecchino D’Oro andate in onda su Rai 1. E a febbraio 2024 è tornata al cinema con “PIGIAMA PARTY! CAROLINA E NUNÙ ALLA GRANDE FESTA DELLO ZECCHINO D’ORO”, il più grande pigiama party della storia con protagonisti Carolina Benvenga, i successi dello Zecchino d’Oro e l’anisello Nunù. Carolina ha inoltre prestato la voce al personaggio di Lucy in “Cattivissimo Me 4”, al cinema ad agosto 2024.





A fine 2024 ha condotto di nuovo le prime due puntate della 67ᵃ edizione dello Zecchino D’Oro, questa volta insieme a Lorenzo Baglioni e durante le ultime feste natalizie Carolina ci ha anche fatto compagnia trasportandoci nell’atmosfera incantata del Natale con “Christmas Dance con Carolina”, il suo album natalizio contenente tutte le sue canzoni di Natale e i tre singoli inediti: “L’Orso Bobo”, “La Notte di Natale” e “Natale Per Sempre”. Inoltre, quest’estate è uscito un video comico con protagonista Carolina in collaborazione con CIRO PRIELLO dei THE JACKAL, un’esilarante dedica a tutti quei genitori che cercano (invano) di resistere alle canzoni dei figli... ma che, alla fine, se ne innamorano anche loro.