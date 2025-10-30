Nelly Furtado in pausa dalle esibizioni live a causa del body shaming?

Nelly Furtado, vincitrice di un Grammy Award per il suo singolo di debutto I'm Like a Bird, è tornata alla musica nel 2024 dopo una pausa di sette anni. Tuttavia, ora, ha deciso di prendersi un nuovo periodo di lontananza dai live.

Nelly Furtado, il post su Instagram per spiegare la sua scelta

"Venticinque anni fa, oggi, usciva il mio primo album, Whoa, Nelly!", ha scritto Nelly Furtado, postando una foto di quando - a vent'anni - stava per suonare al suo primo concerto da artista professionista alla Lilith Fair. "25 anni dopo, la mia musica ha raggiunto una generazione completamente nuova di fan e non potrei esserne più felice". Tuttavia, la cantante prosegue: "Ho deciso di mettere in pausa le esibizioni per il prossimo futuro, così da dedicarmi ad altri progetti creativi e personali che ritengo più adatti a questa fase della mia vita. Ho apprezzato immensamente la mia carriera e amo ancora fare musica, perché l'ho sempre visto come un hobby che ho avuto la fortuna di trasformare in una professione. Sarò sempre una cantautrice e sono grata per tutti gli anni di divertimento, unione e meraviglia. Grazie infinite a chiunque abbia mai ascoltato la mia musica e abbia assistito a uno dei miei concerti. Ringrazio profondamente tutti coloro che hanno lavorato così duramente per aiutarmi a realizzare i miei sogni pop a livello creativo e organizzativo. Ringrazio tutti i miei brillanti collaboratori e i miei leali sostenitori. Auguro anche alla nuova generazione di artisti molti anni di performance fruttuose e appassionate".