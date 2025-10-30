Nelly Furtado in pausa dalle esibizioni live a causa del body shaming?

Offerte Sky
Nelly Furtado si prende una pausa dai live dopo essere stata vittima di body shaming

Musica
©Getty

"Ho deciso di mettere in pausa le esibizioni per il prossimo futuro, così da dedicarmi ad altri progetti creativi e personali che ritengo più adatti a questa fase della mia vita", ha scritto la cantante su Instagram.

Nelly Furtado, vincitrice di un Grammy Award per il suo singolo di debutto I'm Like a Bird, è tornata alla musica nel 2024 dopo una pausa di sette anni. Tuttavia, ora, ha deciso di prendersi un nuovo periodo di lontananza dai live.

Nelly Furtado, il post su Instagram per spiegare la sua scelta

"Venticinque anni fa, oggi, usciva il mio primo album, Whoa, Nelly!", ha scritto Nelly Furtado, postando una foto di quando - a vent'anni - stava per suonare al suo primo concerto da artista professionista alla Lilith Fair. "25 anni dopo, la mia musica ha raggiunto una generazione completamente nuova di fan e non potrei esserne più felice".  Tuttavia, la cantante prosegue: "Ho deciso di mettere in pausa le esibizioni per il prossimo futuro, così da dedicarmi ad altri progetti creativi e personali che ritengo più adatti a questa fase della mia vita. Ho apprezzato immensamente la mia carriera e amo ancora fare musica, perché l'ho sempre visto come un hobby che ho avuto la fortuna di trasformare in una professione. Sarò sempre una cantautrice e sono grata per tutti gli anni di divertimento, unione e meraviglia. Grazie infinite a chiunque abbia mai ascoltato  la mia musica e abbia assistito a uno dei miei concerti. Ringrazio profondamente tutti coloro che hanno lavorato così duramente per aiutarmi a realizzare i miei sogni pop a livello creativo e organizzativo. Ringrazio tutti i miei brillanti collaboratori e i miei leali sostenitori. Auguro anche alla nuova generazione di artisti molti anni di performance fruttuose e appassionate".

Nelly Furtado e il body shaming

Nelly Furtado ha da poco concluso il tour estivo Better Than Ever. L' annuncio della pausa arriva dopo che, secondo la stampa, sarebbe stata vittima di bodyshaming

 

Sul palco del Manchester Pride, la cantante ha indossato una t-shirt oversize con un'illusione ottica che raffigurava il corpo a clessidra di una donna. Sul retro, in stile tatuaggio, la scritta "Better than ever". Sebbene l'artista non abbia identificato quell'outfit come una risposta al bodyshaming, il suo stylist Phil Gomez ha condiviso un post su Instagram affermando che, quel look, metteva a tacere chi critica il corpo altrui. 

 

In passato, Nelly Furtado ha parlato del suo corpo. "Nelle foto mi schiarivano la pelle e mi tagliavano i fianchi", ha raccontato a PEOPLE nel 2024. "Per chi fosse interessato, non ho mai subito interventi chirurgici al corpo o al viso, a parte le faccette dentali dell'arcata superiore", ha invece scritto su Instagram lo scorso gennaio. "Finora, non ho fatto iniezioni al viso o alle labbra, né filler di alcun tipo". L'artista ha poi esortato i suoi fan a "esprimersi liberamente, celebrare la propria individualità e sapere che va benissimo essere a proprio agio con ciò che si vede allo specchio, ma è anche giusto desiderare qualcosa di diverso".

Approfondimento

Francesca Michelin insultata per il fisico. Il messaggio agli haters

Gabriele Lippi

