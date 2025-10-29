Offerte Sky
Modà, la possibile scaletta del concerto a Padova

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo il doppio appuntamento alla Kioene Arena di Padova, il gruppo proseguirà la tournée esibendosi a Milano, Roma, Bologna, Firenze, Bari e infine Torino per lo show conclusivo in programma il 2 dicembre all’Inalpi Arena

Dopo i due grandi appuntamenti estivi allo stadio San Siro di Milano e alla Fiera di Cagliari, il 29 ottobre i Modà (FOTO) daranno il via al nuovo tour dal palco della Kioene Arena di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

modà, tutto sulla data zero del tour

Al via la nuova tournée nei palazzetti. Mercoledì 29 ottobre la formazione, guidata dalla voce di Kekko Silvestre, sarà in concerto alla Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 12 giugno allo stadio San Siro di Milano:

  • Intro
  • Tutto non è niente
  • Vivo da Re
  • Sono già solo
  • Non ti mancherà mai il mare
  • Cuore e vento
  • Non è mai abbastanza
  • Forse non lo sai / Sogno nel cassetto / Uomo diverso / Dimmelo / Cuore di cemento / Passione maledetta
  • Cash
  • Salvami
  • Come hai sempre fatto
  • Anche stasera
  • Gioia
  • Quel sorriso in volto
  • Quelli come me
  • Forse
  • Stella cadente / Bellissimo / Il foglietto col tuo nome / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Favola / Volevo dirti / Mani inutili
  • Non ti dimentico
  • Per una notte insieme
  • Tappeto di fragole
  • La notte
  • Come un pittore
  • Arriverà
  • In tutto l’universo
  • Viva i romantici

Dopo la data zero, i Modà torneranno sul palco della Kioene Arena nella serata di giovedì 30 ottobre. Successivamente, il gruppo proseguirà la tournée esibendosi a Milano, Roma, Bologna, Firenze, Bari e infine Torino per l’appuntamento conclusivo in programma il 2 dicembre all’Inalpi Arena. Ecco il calendario completo di tutti gli show:

  • 30 ottobre, Padova - Kioene Arena
  • 2 novembre, Milano - Unipol Forum
  • 3 novembre, Milano - Unipol Forum
  • 5 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 11 novembre, Bologna - Unipol Arena
  • 18 novembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 23 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 26 novembre, Bari - Palaflorio
  • 27 novembre, Bari - Palaflorio
  • 2 dicembre, Torino - Inalpi Arena

Dal singolo Ti amo veramente ai grandi successi, in vent’anni di carriera i Modà hanno conquistato il pubblico. Tra gli album più amati spiccano Viva i romantici e Gioia, distribuiti rispettivamente nel 2011 e nel 2013. Nel febbraio di quest’anno il gruppo ha pubblicato l’album 8 canzoni contenente anche il brano Non ti dimentico presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

Sanremo : Teatro Ariston . 75° Festival della canzone italiana . Nella foto : Modà
1/14
