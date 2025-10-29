Modà, la possibile scaletta del concerto a Padova

modà, tutto sulla data zero del tour

Al via la nuova tournée nei palazzetti. Mercoledì 29 ottobre la formazione, guidata dalla voce di Kekko Silvestre, sarà in concerto alla Kioene Arena, questo l’indirizzo: via San Marco 53, 35129, Padova. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 12 giugno allo stadio San Siro di Milano:

Intro

Tutto non è niente

Vivo da Re

Sono già solo

Non ti mancherà mai il mare

Cuore e vento

Non è mai abbastanza

Forse non lo sai / Sogno nel cassetto / Uomo diverso / Dimmelo / Cuore di cemento / Passione maledetta

Cash

Salvami

Come hai sempre fatto

Anche stasera

Gioia

Quel sorriso in volto

Quelli come me

Forse

Stella cadente / Bellissimo / Il foglietto col tuo nome / Se si potesse non morire / Quello che non ti ho detto (Scusami) / Favola / Volevo dirti / Mani inutili

Non ti dimentico

Per una notte insieme

Tappeto di fragole

La notte

Come un pittore

Arriverà

In tutto l’universo

Viva i romantici