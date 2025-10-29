Elodie in concerto a Venezia, la possibile scaletta

Mercoledì 29 ottobre, dal Palazzo del Turismo di Jesolo, prende il via l“ELODIE SHOW 2025”. Un tour che, quasi ovunque, ha registrato il sold-out
Elodie torna in tour. La cantante è attesa al Palazzo dello Sport di Jesolo mercoledì 29 ottobre per una prima data da tempo sold-out.
Elodie in tour
Dopo Jesolo, il tour di Elodie toccherà le seguenti tappe:
31 ottobre - Unipol Forum, Milano
1 novembre - Unipol Forum, Milano
8 novembre - Palasele, Eboli
12 novembre - Kioene Arena, Padova
14 novembre - Mandela Forum, Firenze
19 e 20 novembre - Palazzo dello Sport, Roma
24 e 25 novembre - Palarescifina, Messina
28 e 29 novembre - Palaflorio, Bari
1 dicembre - Inalpi Arena, Torino
6 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma
“Siamo molto soddisfatti di poter ospitare a Jesolo una tappa del tour di Elodie, una delle artiste italiane più amate e seguite del momento": queste le parole dell'Assessore al Turismo di Jesolo Alberto Maschio.
Cosa aspettarsi dal concerto, e dal tour in generale? L'Elodie Show 2025 sarà un'evoluzione naturale dello show portato negli stadi, a riconferma dell'assoluto ruolo da protagonista di Elodie nella scena musicale italiana.
La scaletta
La scaletta del concerto di Elodie a Jesolo non è stata diffusa. Tuttavia, è possibile che non si discosti molto dalla setlist di settembre a San Siro:
Tribale
Black Nirvana
Guaranà / I Feel Love
La Coda Del Diavolo
Atto I: Audace
Odio Amore Chimico
1 Ora
Di Nuovo
Mi Ami Mi Odi
Cuore Nero
Anche stasera
Ok. Respira
Folle città (con Achille Lauro)
Rolls Royce (con Achille Lauro)
America (con Gianna Nannini)
Atto II: Galattica
Andromeda
Vertigine
Niente canzoni d’amore
Feeling
Pensare Male
Purple In The Sky
Atto III: Erotica
Pop Porno
Red Light
Ascendente
Elle
Strobo
Euphoria
Lontano da qui
A fari spenti
Atto IV: Magnetica
Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Pazza Musica
Ciclone (con Gaia)
Chiamo io chiami tu (con Gaia)
Margarita
Bagno a mezzanotte