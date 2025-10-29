Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elodie in concerto a Venezia, la possibile scaletta

Musica
©Getty

Mercoledì 29 ottobre, dal Palazzo del Turismo di Jesolo, prende il via l“ELODIE SHOW 2025”. Un tour che, quasi ovunque, ha registrato il sold-out

Elodie torna in tour. La cantante è attesa al Palazzo dello Sport di Jesolo mercoledì 29 ottobre per una prima data da tempo sold-out.

Elodie in tour

Dopo Jesolo, il tour di Elodie toccherà le seguenti tappe:

31 ottobre - Unipol Forum, Milano

1 novembre - Unipol Forum, Milano

8 novembre - Palasele, Eboli

12 novembre - Kioene Arena, Padova

14 novembre - Mandela Forum, Firenze

19 e 20 novembre - Palazzo dello Sport, Roma

24 e 25 novembre - Palarescifina, Messina

28 e 29 novembre - Palaflorio, Bari

1 dicembre - Inalpi Arena, Torino

6 dicembre - Palazzo dello Sport, Roma

 

“Siamo molto soddisfatti di poter ospitare a Jesolo una tappa del tour di Elodie, una delle artiste italiane più amate e seguite del momento": queste le parole  dell'Assessore al Turismo di Jesolo Alberto Maschio.

 

Cosa aspettarsi dal concerto, e dal tour in generale? L'Elodie Show 2025 sarà un'evoluzione naturale dello show portato negli stadi, a riconferma dell'assoluto ruolo da protagonista di Elodie nella scena musicale italiana.

La scaletta 

La scaletta del concerto di Elodie a Jesolo non è stata diffusa. Tuttavia, è possibile che non si discosti molto dalla setlist di settembre a San Siro:

Tribale

Black Nirvana
Guaranà / I Feel Love
La Coda Del Diavolo

Atto I: Audace

Odio Amore Chimico
1 Ora
Di Nuovo
Mi Ami Mi Odi
Cuore Nero
Anche stasera

Ok. Respira
Folle città (con Achille Lauro)
Rolls Royce (con Achille Lauro)
America (con Gianna Nannini)

Atto II: Galattica

Andromeda
Vertigine
Niente canzoni d’amore
Feeling
Pensare Male
Purple In The Sky

Atto III: Erotica

Pop Porno
Red Light
Ascendente
Elle
Strobo
Euphoria
Lontano da qui
A fari spenti

Atto IV: Magnetica

Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Pazza Musica
Ciclone (con Gaia)
Chiamo io chiami tu (con Gaia)
Margarita
Bagno a mezzanotte

 

Approfondimento

Paris Fashion Week, vip alle sfilate, da Anne Hataway a Lana del Rey

Spettacolo: Ultime notizie

Chi è Valentino Mannias, Salvatore nella serie tv Netflix Il Mostro

Serie TV

Nato a Cagliari nel 1991, l'attore che interpreta l'enigmatico Salvatore Vinci nella miniserie di...

15 foto

Oi vita mia, il nuovo film di Pio e Amedeo arriva a novembre al cinema

Cinema

Il duo comico foggiano debutta alla regia con una storia di amicizia, caos e redenzione, in...

La vita va così, il cast del film con Diego Abatantuono

Cinema

La vita va così, diretto da Riccardo Milani, racconta la storia di Efisio, pastore sardo che...

8 foto

One Piece, la data di uscita e il poster della seconda stagione

Serie TV

L'attesa è finita, la serie che racconta le avventure della combriccola conosciuta come "I Pirati...

Prunella Scales, morta a 93 anni l'attrice della sitcom Fawlty Towers

Serie TV

L’attrice, nota per aver interpretato Sybil Fawlty nella sitcom britannica degli anni Settanta,...

Spettacolo: Per te