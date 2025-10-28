Offerte Sky
Negramaro, la possibile scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Mercoledì 29 ottobre la formazione salentina porterà musica ed energia al Palazzo dello Sport di Roma per l’ultima data della loro tournée. Nel novembre dello scorso anno il gruppo ha pubblicato il nuovo album Free Love, contenente anche il singolo Ricominciamo tutto presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo

Ultimo concerto della tournée nei palazzetti. Il 29 ottobre i Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, saluteranno il pubblico dal palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

negramaro, la possibile scaletta del concerto a roma

Tutto pronto per la data conclusiva del tour nei palazzetti. Mercoledì 29 ottobre la formazione porterà musica ed energia al Palazzo dello Sport. Secondo quanto annunciato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Attualmente il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 3 ottobre all’Unipol Forum di Assago:

  • Luna piena
  • Ricominciamo tutto
  • Contatto
  • Fino all’imbrunire
  • La prima volta
  • Per uno come me
  • Nuvole e lenzuola
  • Io direi di sì
  • Berlino Est
  • Diamanti
  • Fino al giorno nuovo
  • Estate
  • Un passo indietro / Solo3min / Cade la pioggia / Free Love / L’immenso / Via le mani dagli occhi
  • Marziani
  • Meraviglioso
  • Mentre tutto scorre
  • Parlami d'amore

Approfondimento

Negramaro concerto Bologna: "Per ogni bambino che muore umanità perde"

Durante le varie date del tour, Giuliano Sangiorgi ha raccontato l’emozione di esibirsi in una serie di post condivisi sul profilo Instagram che vanta più di 490.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita. Il cantautore ha scritto: “Un momento in cui intorno a me scompare il mondo, torno nella mia stanzetta da adolescente e sono da solo, a strimpellare la mia chitarra senza confini… e sogno, sogno, sogno fino a immaginare il futuro… apro gli occhi e davanti a me voi, il mio sogno da bambino… ecco, ora se bussasse la porta mio padre sarebbe davvero perfetto…”.

 

Successivamente, il cantautore (FOTO) ha aggiunto: “Ad un certo punto le canzoni non sono più solo nostre, e in questo tour ce lo state ricordando ogni sera”.

Approfondimento

Italy Pop – Music Fest, numeri record per la prima edizione

I Negramaro sono tra le formazioni più amate e popolari della scena discografica italiana. Tra gli album ricordiamo La finestra, La rivoluzione sta arrivando e Amore che torni. Nel novembre dello scorso anno il gruppo ha pubblicato il nuovo album Free Love, contenente anche il brano Ricominciamo tutto presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

