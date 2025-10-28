negramaro, la possibile scaletta del concerto a roma

Tutto pronto per la data conclusiva del tour nei palazzetti. Mercoledì 29 ottobre la formazione porterà musica ed energia al Palazzo dello Sport. Secondo quanto annunciato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Attualmente il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 3 ottobre all’Unipol Forum di Assago:

Durante le varie date del tour, Giuliano Sangiorgi ha raccontato l’emozione di esibirsi in una serie di post condivisi sul profilo Instagram che vanta più di 490.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita. Il cantautore ha scritto: “Un momento in cui intorno a me scompare il mondo, torno nella mia stanzetta da adolescente e sono da solo, a strimpellare la mia chitarra senza confini… e sogno, sogno, sogno fino a immaginare il futuro… apro gli occhi e davanti a me voi, il mio sogno da bambino… ecco, ora se bussasse la porta mio padre sarebbe davvero perfetto…”.

Successivamente, il cantautore (FOTO) ha aggiunto: “Ad un certo punto le canzoni non sono più solo nostre, e in questo tour ce lo state ricordando ogni sera”.