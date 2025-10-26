Premio Tenco, Tosca premiata alla Carriera: “La vita è ciò che lascio"

Tosca ci ha raccontato: “Da vent’anni mi dedico alla ricerca musicale come facevano i mercanti che portavano pietre preziose e stoffe”. L'artista ha poi posto l’accento sull’importanza di supportare la nuova generazione: “La soddisfazione più grande è piantare semi e aspettare che fioriscano”. La nostra intervista prima dell'esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo

Una carriera monumentale che ha attraversato diverse arti con lo sguardo sempre rivolto al futuro con l’obiettivo di tramandare l’amore per la musica alle nuove generazioni. Dopo aver calcato il palco più volte e aver vinto numerosi premi divenendo una delle poche artiste ad aver ottenuto due Targhe Tenco nella stessa edizione, sabato 25 ottobre Tosca è tornata al Teatro Ariston di Sanremo per ritirare il Premio alla Carriera . Abbiamo intervistato l’artista poco prima della sua esibizione al Premio Tenco 2025 .

PREMIO TENCO, TOSCA: "I miei dischi danno senso al mio essere artista"

Si è paragonata ai mercanti di stoffe e pietre preziose che girano il mondo per portare tessuti sconosciuti e zaffiri scintillanti nel proprio Paese. Sabato 25 ottobre Tosca è stata insignita del Premio alla Carriera nel corso della terza e ultima serata dell'edizione 2025 della rassegna dedicata alla canzone d’autore. Da brani che hanno fatto la storia della musica italiana all’impegno profuso nella direzione di Officina Pasolini per supportare la nuova generazione attingendo anche nuove conoscenze. Un’artista istrionica messasi al servizio dell’arte, ecco la nostra intervista a Tosca.

Un ritorno al Premio Tenco

Al Premio Tenco ci sono stata tante volte, nel 2020 ho anche vinto due Targhe che purtroppo non ho potuto ritirare di persona poiché in piena pandemia. Per me si tratta sempre di un ritorno a casa. Il Premio Tenco è sinonimo di star bene.

La prima vittoria è arrivata nel 1997 con la Targa come Migliore interprete. Che ricordo hai di quel periodo?

Sicuramente è passata tanta acqua sotto ai ponti. Posso dire che rifarei tutto ciò che ho fatto. Provo molta tenerezza per quella ragazza, già determinata nella sua strada. La mia prima volta qui fu molto emozionante. Prima del 1997, ci ero già stata due volte: nel 1994 e due anni dopo. Avevo già preso un po’ di confidenza con questo palco, ma ovviamente tornare come vincitrice di una Targa fu speciale.

Ed eri anche reduce dal Festival di Sanremo

Devo dire che la cosa bella è che quando ho vinto una Targa Tenco venivo proprio da un Festival di Sanremo, mi è capitato due volte: nel 1997 e nel 2020 quando ho addirittura vinto due riconoscimenti. Per me il Premio Tenco e il Festival di Sanremo sono collegati da un filo, sono riuscita a coniugare le due cose.

Il tema di quest’anno è ‘Con la memoria’. Per te che valore ha la memoria?

È fondamentale perché se non sai chi sei stato, non sai chi sarai. Da vent’anni mi dedico alla ricerca musicale come facevano i mercanti che portavano pietre preziose e stoffe. La cosa che mi diverte di più è trovare canzoni bellissime da portare nel mio Paese per poterle contaminare insieme ad artiste e artisti. Mi piace far nascere progetti che siano abbracci musicali, vivo la musica come una continua evoluzione attingendo da repertori di altre lingue: dal portoghese al francese.

Tra i tantissimi progetti a cui ti sei dedicata, ce n’è uno che senti particolarmente vicino?

Il mio progetto più importante non ha che a fare con la mia parte artistica diretta, ma indiretta, ovvero Officina Pasolini. È il laboratorio di alta formazione della Regione Lazio che dirigo da dieci anni. Officina Pasolini mi ha permesso di dare la possibilità a tantissimi ragazzi di studiare gratuitamente l’arte della musica, del teatro e della multimedialità.

Un sostegno molto importante

È il progetto che amo di più perché consegna una strada alle persone che domani faranno il mio mestiere. La soddisfazione più grande è piantare semi e aspettare che fioriscano. La loro crescita è il mio benessere. Se c’è un mondo fatto di cose belle, stiamo tutti meglio.