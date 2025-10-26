Offerte Sky
Musica

Premio Tenco 2025, memoria e futuro sul palco del Teatro Ariston

Matteo Rossini

Crediti foto: Fulvio Bruno

Il passato come chiave per comprendere il futuro, il Premio Tenco 2025 ha celebrato l’importanza della memoria. Il palco del Teatro Ariston di Sanremo ha ospitato numerosi artisti: da Daniele Silvestri a Goran Bregović passando per i Baustelle, Tosca e Lucio Corsi. Alla conduzione Antonio Silva con Lorenzo Luporini, Silvia Boschero e Andrea Scanzi

