Musica
Premio Tenco 2025, memoria e futuro sul palco del Teatro Ariston
Il passato come chiave per comprendere il futuro, il Premio Tenco 2025 ha celebrato l’importanza della memoria. Il palco del Teatro Ariston di Sanremo ha ospitato numerosi artisti: da Daniele Silvestri a Goran Bregović passando per i Baustelle, Tosca e Lucio Corsi. Alla conduzione Antonio Silva con Lorenzo Luporini, Silvia Boschero e Andrea Scanzi
