Politica

Meloni e Schlein, il weekend del duello (a distanza)

Massimo Leoni

©Getty

Il weekend rilancia il duello Meloni-Schlein come asse centrale della politica italiana. Atreju e l’assemblea Pd diventano controprogrammazione simbolica. Entrambe le leader gestiscono alleati ingombranti, Salvini e Conte, mentre si contendono leadership, consenso e immagine di futuro governo

