Nell’ottobre dello scorso anno Marco Masini ha pubblicato il nuovo album 10 Amori, uscito a sette anni di distanza dal precedente lavoro Spostato di un secondo. Il cantautore vanta due vittorie al Festival di Sanremo: nel 1990 con Disperato nella sezione Novità e quattordici anni dopo con L’uomo volante
Marco Masini (FOTO) sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore toscano: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
marco masini all’unipol forum di assago, la possibile scaletta dello show
Dopo le numerose date estive, Marco Masini è tornato in tour con una serie di concerti in giro per l’Italia. Venerdì 24 ottobre il cantautore festeggerà trentacinque anni di carriera sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto annunciato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attualmente l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto di Udine nello scorso luglio:
- Allora ciao
- Leggero
- Spostato di un secondo
- Il confronto
- Io ti volevo
- Che giorno è
- Fuori di qui
- Cenerentola innamorata
- Caro babbo
- Due fidanzati degli anni ’30 / Frankenstein / Dal buio / Cuccioli
- Disperato
- Il niente
- Ti vorrei
- Le ragazze serie
- La libertà / Perché lo fai / Malinconia / Il giardino delle api
- Principessa
- L’uomo volante
- T’innamorerai
- Bella stronza
- Vaffanculo
- Ci vorrebbe il mare
Approfondimento
Sanremo 2025, il testo di Bella Stronza di Masini riscritto da Fedez
Dopo lo show di Assago, sabato 25 ottobre Marco Masini sarà in concerto al Nelson Mandela Forum. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée fino alla chiusura prevista il 2 dicembre sul palco del Teatro Augusto di Napoli. Ecco tutti i prossimi appuntamenti di Marco Masini:
- 31 ottobre, Torino - Teatro Colosseo
- 3 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 7 novembre, Padova - Gran Teatro Geox
- 8 novembre, Brescia - Teatro Clerici
- 13 novembre, Varese - Teatro di Varese
- 20 novembre, Montecatini (PT) - Teatro Verdi
- 25 novembre, Bari - Teatro Team
- 27 novembre, Catania - Teatro Metropolitan
- 30 novembre, Palermo - Teatro Politeama Garibaldi
- 2 dicembre, Napoli - Teatro Augusteo
Approfondimento
Fedez con Masini a Sanremo, duetto e testo della cover Bella Stronza
Nell’ottobre dello scorso anno Marco Masini ha pubblicato il nuovo album 10 Amori, uscito a sette anni di distanza dal precedente lavoro Spostato di un secondo contenente la title track presentata in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore vanta due vittorie alla kermesse musicale: nel 1990 con Disperato nella sezione Novità e quattordici anni dopo con L’uomo volante.
Ansa/Ipa
Marco Masini a Sanremo 2025, carriera e successi del cantautore
L’artista fiorentino, vincitore del Festival del 2004 con “L’uomo volante”, torna sul palco dell’Ariston, non in gara ma ospite di Fedez per la serata cover e duetti. Dalle colonne sonore dei film alle censure, dagli insuccessi alla rinascita: ecco i suoi momenti più importanti