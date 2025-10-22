Nell’ottobre dello scorso anno Marco Masini ha pubblicato il nuovo album 10 Amori, uscito a sette anni di distanza dal precedente lavoro Spostato di un secondo. Il cantautore vanta due vittorie al Festival di Sanremo: nel 1990 con Disperato nella sezione Novità e quattordici anni dopo con L’uomo volante

marco masini all’unipol forum di assago, la possibile scaletta dello show

Dopo le numerose date estive, Marco Masini è tornato in tour con una serie di concerti in giro per l’Italia. Venerdì 24 ottobre il cantautore festeggerà trentacinque anni di carriera sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto annunciato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attualmente l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto di Udine nello scorso luglio:

Allora ciao

Leggero

Spostato di un secondo

Il confronto

Io ti volevo

Che giorno è

Fuori di qui

Cenerentola innamorata

Caro babbo

Due fidanzati degli anni ’30 / Frankenstein / Dal buio / Cuccioli

Disperato

Il niente

Ti vorrei

Le ragazze serie

La libertà / Perché lo fai / Malinconia / Il giardino delle api

Principessa

L’uomo volante

T’innamorerai

Bella stronza

Vaffanculo

Ci vorrebbe il mare