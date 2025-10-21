Esplora tutte le offerte Sky
Carmen Consoli, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo i due concerti di Torino, Carmen Consoli proseguirà il tour esibendosi in numerose città: da Genova a Cagliari fino al doppio appuntamento in programma all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

Dopo la prima data al Teatro Lyrick di Assisi, Carmen Consoli sarà protagonista di un doppio appuntamento al Teatro Colosseo di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

carmen consoli a torino, la possibile scaletta

Mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre Carmen Consoli sarà in concerto al Teatro Colosseo di Torino. Stando a quanto pubblicato sul sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30. Al momento la cantautrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i suoi brani più amati e le canzoni tratte dall'ultimo album Amuri luciSecondo quanto riportato su Setlist, questi i brani eseguiti alla prima data ad Assisi:

  • Amuri luci
  • Unni t’ha fattu ‘a stati
  • La terra di Hamdis
  • Mamma tedesca
  • 3 oru 3 oru
  • Bonsai #3
  • Galateia
  • Parru cu tia
  • Comu veni veni
  • Qual sete voi?
  • Nimici di l’arma mia
  • Questa notte una lucciola illumina la mia finestra
  • AAA Cercasi
  • Ottobre
  • Qualcosa di me che non ti aspetti
  • Autunno dolciastro
  • Imparare dagli alberi a camminare
  • Sintonia imperfetta
  • La stonato
  • Sulla mia pelle
  • L’ultimo bacio
  • Parole di burro
  • In bianco e nero
  • Bonsai #2
  • Orfeo
  • Amore di plastica
  • ‘A finestra

Dopo i due appuntamenti di Torino, Carmen Consoli proseguirà il tour esibendosi a Genova, Lugano, Trento e Bologna. Previsti concerti in numerose altre città: da Firenze a Cagliari fino agli ultimi due concerti in programma all’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma il 28 e il 29 dicembre. Questo il calendario completo della tournée:

 

  • 22 ottobre – Torino – Teatro Colosseo
  • 23 ottobre – Torino – Teatro Colosseo
  • 24 ottobre – Genova – Verdi Teatro
  • 25 ottobre – Lugano – Lac 
  • 28 ottobre – Trento – Auditorium Santa Chiara
  • 29 ottobre – Bologna – Teatro Duse
  • 30 ottobre – Bologna – Teatro Duse 
  • 3 novembre – Firenze – Teatro Verdi
  • 4 novembre – Firenze – Teatro Verdi  
  • 6 novembre – Milano – Teatro Arcimboldi 
  • 7 novembre - Milano – Teatro Arcimboldi
  • 8 novembre - Milano – Teatro Arcimboldi
  • 11 novembre – Parma – Teatro Regio 
  • 12 novembre – Padova – Gran Teatro Geox
  • 13 novembre – Udine – Teatro Nuovo G. Da Udine
  • 16 novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi
  • 17 novembre – Palermo – Teatro Politeama Garibaldi
  • 19 novembre – Catania – Teatro Metropolitan 
  • 20 novembre – Catania – Teatro Metropolitan 
  • 27 novembre – Forlì – Teatro Diego Fabbri 
  • 28 novembre – Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso
  • 29 novembre – Pescara – Teatro Massimo
  • 1 dicembre – Napoli – Teatro Augusteo 
  • 5  dicembre – Cosenza – Teatro Rendano
  • 6 dicembre – Bari – Teatro Team
  • 18 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo 
  • 19 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo  
  • 28 dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone 
  • 29 dicembre – Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

A circa quattro anni dall’album Volevo fare la rockstar, nell’ottobre di quest’anno Carmen Consoli ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico. In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato sul profilo Instagram: “Lo sento, mi sembra quasi di poterlo vedere mentre vi passa accanto, entra nelle vostre cuffiette o esce dai vostri subwoofer: Amuri luci ha iniziato il suo cammino fuori dal mio cuore, in mezzo alla gente: vi emozionerà? Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero”. In seguito, Carmen Consoli ha scritto: “Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale e per questo voglio ringraziare le tantissime persone che hanno collaborato”.

