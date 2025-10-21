Carmen Consoli, la possibile scaletta del concerto a Torino

Mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre Carmen Consoli sarà in concerto al Teatro Colosseo di Torino. Stando a quanto pubblicato sul sito di Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30 . Al momento la cantautrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, attesi i suoi brani più amati e le canzoni tratte dall'ultimo album Amuri luci. Secondo quanto riportato su Setlist , questi i brani eseguiti alla prima data ad Assisi:

A circa quattro anni dall’album Volevo fare la rockstar, nell’ottobre di quest’anno Carmen Consoli ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico. In occasione dell’uscita del disco, l’artista ha raccontato sul profilo Instagram: “Lo sento, mi sembra quasi di poterlo vedere mentre vi passa accanto, entra nelle vostre cuffiette o esce dai vostri subwoofer: Amuri luci ha iniziato il suo cammino fuori dal mio cuore, in mezzo alla gente: vi emozionerà? Sentirete anche voi quella speciale connessione attraverso spazi e luoghi lontani che mi ha permesso di raccontare storie di donne e di uomini mai incontrati? Lo spero”. In seguito, Carmen Consoli ha scritto: “Per me è stata un’esperienza profonda, del tutto nuova e speciale e per questo voglio ringraziare le tantissime persone che hanno collaborato”.