Salmo, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo gli oltre 40mila spettatori del Lebonski Park, Salmo torna live nella capitale martedì 21 ottobre con il suo Salmo World Tour 2025

Martedì 21 ottobre, Salmo si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma, nell'ambito del Worldwide Tour 2025.

Il tour di Salmo

Salmo - Worldwide Tour 2025, dopo la tappa di Roma, toccherà:

  • Mandela Forum, Firenze, 26 ottobre
  • Unipol Arena, Bologna, 28 ottobre
  • Unipol Forum, Assago (Milano), 4 dicembre

A seguire il cantante partirà alla volta dell'Europa e del mondo.

 

Il Worldwide Tour 2025 di Salmo è un’avventura live ambiziosa che segue l’uscita del suo settimo album Ranch (pubblicato il 9 maggio 2025). E che, partito da Milano, attraverserà utta l’Italia, prima di spostarsi in Europa e poi nel Nord America.

 

Durante i concerti, Salmo pone non solo i nuovi brani estratti da Ranch (tra cui On Fire), ma anche una selezione dei suoi pezzi più noti, in un mix che unisce rap, rock, elettronica ed elementi di sperimentazione sonora, come da tratto distintivo del suo stile. Lo show promette una scenografia curata, energia sul palco, interazione col pubblico e momenti di spettacolo che valorizzano la drammaticità e l’impatto emotivo del live.

La possibile scaletta del concerto di Salmo a Roma

Questa la scaletta del Salmo - Worldwide Tour di Salmo:

On fire

Russell Crowe

Stai zitto

N€urologia

1984

Papparapà

Bounce!

Daytona

PxM

Il figlio del prete

Cartine corte

L’alba

Lunedì

Criminale

Sincero

Hellvisback 2

Aldo ritmo

La prima volta

Crudele

90 min

Conta su di me

Marla / Black Widow

S.A.L.M.O.

Diavolo in me

Il cielo nella stanza

Death USB

Mic Check

The Island

Respira

Ho paura di uscire

Ho paura di uscire 2

Ez

Fuori di testa

Overdose (d’amore)

Perdonami

Mammastomale

Fuori controllo

Flashback

 

 

 

Approfondimento

Salmo, è uscito il nuovo album Ranch: cosa sapere

