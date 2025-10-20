Salmo, la possibile scaletta del concerto a Roma

Martedì 21 ottobre, Salmo si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma, nell'ambito del Worldwide Tour 2025.

Il tour di Salmo

Salmo - Worldwide Tour 2025, dopo la tappa di Roma, toccherà:

Mandela Forum, Firenze, 26 ottobre

Unipol Arena, Bologna, 28 ottobre

Unipol Forum, Assago (Milano), 4 dicembre

A seguire il cantante partirà alla volta dell'Europa e del mondo.

Il Worldwide Tour 2025 di Salmo è un’avventura live ambiziosa che segue l’uscita del suo settimo album Ranch (pubblicato il 9 maggio 2025). E che, partito da Milano, attraverserà utta l’Italia, prima di spostarsi in Europa e poi nel Nord America.

Durante i concerti, Salmo pone non solo i nuovi brani estratti da Ranch (tra cui On Fire), ma anche una selezione dei suoi pezzi più noti, in un mix che unisce rap, rock, elettronica ed elementi di sperimentazione sonora, come da tratto distintivo del suo stile. Lo show promette una scenografia curata, energia sul palco, interazione col pubblico e momenti di spettacolo che valorizzano la drammaticità e l’impatto emotivo del live.