Salmo, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo gli oltre 40mila spettatori del Lebonski Park, Salmo torna live nella capitale martedì 21 ottobre con il suo Salmo World Tour 2025
Martedì 21 ottobre, Salmo si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma, nell'ambito del Worldwide Tour 2025.
Il tour di Salmo
Salmo - Worldwide Tour 2025, dopo la tappa di Roma, toccherà:
- Mandela Forum, Firenze, 26 ottobre
- Unipol Arena, Bologna, 28 ottobre
- Unipol Forum, Assago (Milano), 4 dicembre
A seguire il cantante partirà alla volta dell'Europa e del mondo.
Il Worldwide Tour 2025 di Salmo è un’avventura live ambiziosa che segue l’uscita del suo settimo album Ranch (pubblicato il 9 maggio 2025). E che, partito da Milano, attraverserà utta l’Italia, prima di spostarsi in Europa e poi nel Nord America.
Durante i concerti, Salmo pone non solo i nuovi brani estratti da Ranch (tra cui On Fire), ma anche una selezione dei suoi pezzi più noti, in un mix che unisce rap, rock, elettronica ed elementi di sperimentazione sonora, come da tratto distintivo del suo stile. Lo show promette una scenografia curata, energia sul palco, interazione col pubblico e momenti di spettacolo che valorizzano la drammaticità e l’impatto emotivo del live.
La possibile scaletta del concerto di Salmo a Roma
Questa la scaletta del Salmo - Worldwide Tour di Salmo:
On fire
Russell Crowe
Stai zitto
N€urologia
1984
Papparapà
Bounce!
Daytona
PxM
Il figlio del prete
Cartine corte
L’alba
Lunedì
Criminale
Sincero
Hellvisback 2
Aldo ritmo
La prima volta
Crudele
90 min
Conta su di me
Marla / Black Widow
S.A.L.M.O.
Diavolo in me
Il cielo nella stanza
Death USB
Mic Check
The Island
Respira
Ho paura di uscire
Ho paura di uscire 2
Ez
Fuori di testa
Overdose (d’amore)
Perdonami
Mammastomale
Fuori controllo
Flashback