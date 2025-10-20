Esplora tutte le offerte Sky
Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Pesaro

Musica

Il tour europeo porterà il cantante di Ronciglione in giro per l'Italia e poi per l'Europa, con gran finale a Madrid il prossimo 7 dicembre

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, Marco Mengoni si esibirà alla Vitifrigo Arena di Pesaro, terza tappa dopo Torino e Milano.

Il tour di Marco Mengoni

Marco Mengoni - Live in Europe 2025, dopo la tappa di Pesaro, toccherà i seguenti palazzetti:

  • Unipol Arena, Bologna, 24 ottobre
  • Mandela Forum, Firenze, 28 e 29 ottobre
  • Palasele, Eboli, 2 novembre
  • Palazzo dello Sport, Roma, 8 e 9 novembre
  • Arena di Ginevra (Svizzera), 19 novembre
  • Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stoccarda (Germania), 21 novembre
  • Mitsubishi Electric Halle, Dusseldorf (Germania), 22 novembre
  • Hallenstadion, Zurigo (Svizzera), 24 novembre
  • Festhalle, Francoforte (Germania), 26 novembre
  • Olympiahall, Monaco (Germania), 27 novembre
  • Forest National, Bruxelles (Belgio), 30 novembre
  • TivoliVredenburg, Utrecht (Paesi Bassi), 1 dicembre
  • Salle Pleyel, Parigi (Francia), 3 dicembre
  • Rockhal, Esch-Sur-Alzette (Lussemburgo), 5 dicembre
  • 02 Forum Kentish Town, Londra (UK), 7 dicembre
  • Palacio Vistalegre, Madrid (Spagna), 10 dicembre

 

La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Pesaro

Questa la scaletta del Live in Europe 2025 di Marco Mengoni:

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re

Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola

Due vite

L’essenziale

Mi fiderò

La Casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani

