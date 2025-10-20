Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Pesaro

Il tour europeo porterà il cantante di Ronciglione in giro per l'Italia e poi per l'Europa, con gran finale a Madrid il prossimo 7 dicembre
Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, Marco Mengoni si esibirà alla Vitifrigo Arena di Pesaro, terza tappa dopo Torino e Milano.
Il tour di Marco Mengoni
Marco Mengoni - Live in Europe 2025, dopo la tappa di Pesaro, toccherà i seguenti palazzetti:
- Unipol Arena, Bologna, 24 ottobre
- Mandela Forum, Firenze, 28 e 29 ottobre
- Palasele, Eboli, 2 novembre
- Palazzo dello Sport, Roma, 8 e 9 novembre
- Arena di Ginevra (Svizzera), 19 novembre
- Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stoccarda (Germania), 21 novembre
- Mitsubishi Electric Halle, Dusseldorf (Germania), 22 novembre
- Hallenstadion, Zurigo (Svizzera), 24 novembre
- Festhalle, Francoforte (Germania), 26 novembre
- Olympiahall, Monaco (Germania), 27 novembre
- Forest National, Bruxelles (Belgio), 30 novembre
- TivoliVredenburg, Utrecht (Paesi Bassi), 1 dicembre
- Salle Pleyel, Parigi (Francia), 3 dicembre
- Rockhal, Esch-Sur-Alzette (Lussemburgo), 5 dicembre
- 02 Forum Kentish Town, Londra (UK), 7 dicembre
- Palacio Vistalegre, Madrid (Spagna), 10 dicembre
La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Pesaro
Questa la scaletta del Live in Europe 2025 di Marco Mengoni:
Ti ho voluto bene veramente
Guerriero
Sai che
La valle dei Re
Black Hole Sun
Non me ne accorgo
Tutti hanno paura
No stress
Voglio
Muhammad Ali
Fuoco di paglia
Cambia un uomo
Luce
Proteggiti da me
In due minuti
Un’altra storia
Tonight
Hola
Due vite
L’essenziale
Mi fiderò
La Casa Azul
Onde
Un fiore contro il diluvio
Proibito
Incenso
Mandare tutto all’aria
Pazza musica
Ma stasera
Pronto a correre
Io ti aspetto
Sto bene al mare
Esseri umani