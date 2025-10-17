Le voci di Bob Dylan il concerto: rivistazione jazz dei suoi brani

Arriva a teatro con un doppio appuntamento Le voci di Bob Dylan, lo spettacolo teatrale e musicale con Cinzia Tedesco e Angelo Maggi che rivisita in chiave jazz l’opera del cantautore americano, con il suo accorato No alla Guerra. Gli appuntamenti sono previsti per sabato 18 ottobre alle 21:00 presso il Teatro Grande Valdocco di Torino e domenica 19 ottobre alle 17:30 al Teatro Giorgio Gaber di Milano.

Cinzia Tedesco e Angelo Maggi, saranno le due voci “narranti e cantanti”, che racconteranno una delle figure più originali del mondo della musica, dell’arte, della poesia e della letteratura mondiale. L’artista jazz pluripremiata a livello internazionale e il noto doppiatore romano – voce di Tom Hanks, Bruce Willis e Robert Downey Jr. – porteranno sul palco uno spettacolo di musica e parole, che si concluderà con l’appello pacifista sulle note di Blowin’ In the Wind.

Per ogni biglietto venduto saranno devoluti 5 euro per la risposta alle emergenze umanitarie nel mondo, a sostegno di CESVI ONLUS, associazione che opera globalmente per supportare le popolazioni più vulnerabili nella promozione dei diritti umani, nel raggiungimento delle loro aspirazioni, per lo sviluppo sostenibile.



Un inedito ensemble jazz ripercorre la vita e l’opera di uno dei geni assoluti del Novecento, primo e unico musicista insignito del Premio Nobel per la Letteratura. Le Voci di Bob Dylan non è solo un concerto, ma uno spettacolo musical-teatrale in cui le canzoni si intrecciano con la storia e la biografia, raccontate nei monologhi e nei doppiaggi dal vivo. Un autentico viaggio nel mondo artistico del Bardo di Duluth, tra incantevoli e intense interpretazioni jazz e momenti di grande recitazione.