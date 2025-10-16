Esplora tutte le offerte Sky
Rkomi, al via il tour nei teatri. La possibile scaletta del concerto a Milano

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo lo spettacolo in scena a Milano, Rkomi sarà protagonista di altri quattordici appuntamenti in giro per l’Italia: da Napoli a Cremona passando per Palermo, Firenze, Ancona, Roma e Parma

 

Il 17 ottobre Rkomi (FOTO) darà il via al nuovo tour dal palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

rkomi in concerto: “I teatri hanno un’anima”

Venerdì 17 ottobre si alzerà il sipario sulla serie di appuntamenti nei teatri. Rkomi porterà la sua musica sul palco del Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha condiviso anticipazioni sulla scaletta dello show. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti a Padova nell’aprile del 2022:

  • Insuperabile
  • 10 ragazze
  • Maleducata
  • Mai più
  • Mare che non sei
  • Acqua calda e limone
  • Alice
  • Milano Bachata
  • Luna piena
  • Blu part. II / Blu
  • Apnea
  • Fegato, fegato spappolato
  • Ho paura di te
  • Diecimilavoci
  • Ho spento il cielo
  • Visti dall’alto
  • Dove gli occhi non arrivano
  • La coda del diavolo
  • Solletico
  • Paradiso vs. Inferno
  • Cuore Dollari (64 bars)
  • Cancelli di mezzanotte
  • Taxi Driver
  • Partire da te
  • Nuovo Range

Attesi anche brani tratti dagli album No stress in collaborazione con Irama del 2023 e Decrescendo distribuito nel maggio di quest’anno.

Rkomi ha parlato della decisione di fare un tour nei teatri in un post condiviso su Instagram “I teatri hanno un’anima. La senti appena entri: è fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano. Ogni palco racconta storie, ogni sipario custodisce segreti. Portarci dentro la mia musica è come parlare al cuore della gente, senza filtri”.

 

Il cantautore ha aggiunto: “Questo tour non sarà solo una serie di concerti, è un viaggio nell’anima e io, ogni sera, ci metto la mia. Quando le luci si abbassano, il teatro ascolta. E io, ogni sera, racconterò chi sono. Ci vediamo lì. A luci spente”.

Dopo lo spettacolo in scena a Milano, Rkomi sarà protagonista di altri quattordici appuntamenti in giro per l’Italia: da Napoli a Cremona passando per Palermo, Firenze, Ancona, Roma e Parma. Questo il calendario completo della tournée:

  • 3 novembre - NAPOLI, Teatro Augusteo
  • 5 novembre - PALERMO, Teatro Golden
  • 6 novembre - CATANIA Teatro Metropolitan
  • 17 novembre - PESCARA, Teatro Massimo
  • 19 novembre - FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara
  • 20 novembre - PADOVA, Gran Teatro Geox
  • 23 novembre - BOLOGNA, Europauditorium
  • 25 novembre - TORINO, Teatro Colosseo
  • 27 novembre - BARI, Teatro Team
  • 29 novembre - ANCONA, Teatro delle Muse
  • 30 novembre - ROMA, Auditorium Parco della Musica
  • 4 dicembre - BRESCIA, Teatro Dis_play
  • 10 dicembre - PARMA, Teatro Regio
  • 12 dicembre - CREMONA, Teatro Ponchielli
Spettacolo: Per te