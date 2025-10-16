Dopo lo spettacolo in scena a Milano, Rkomi sarà protagonista di altri quattordici appuntamenti in giro per l’Italia: da Napoli a Cremona passando per Palermo, Firenze, Ancona, Roma e Parma

Venerdì 17 ottobre si alzerà il sipario sulla serie di appuntamenti nei teatri. Rkomi porterà la sua musica sul palco del Teatro degli Arcimboldi, questo l’indirizzo: viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha condiviso anticipazioni sulla scaletta dello show. Secondo quanto ripreso da Setlist , questi i brani eseguiti a Padova nell’aprile del 2022:

Rkomi ha parlato della decisione di fare un tour nei teatri in un post condiviso su Instagram “I teatri hanno un’anima. La senti appena entri: è fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano. Ogni palco racconta storie, ogni sipario custodisce segreti. Portarci dentro la mia musica è come parlare al cuore della gente, senza filtri”.

Il cantautore ha aggiunto: “Questo tour non sarà solo una serie di concerti, è un viaggio nell’anima e io, ogni sera, ci metto la mia. Quando le luci si abbassano, il teatro ascolta. E io, ogni sera, racconterò chi sono. Ci vediamo lì. A luci spente”.