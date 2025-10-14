Esplora tutte le offerte Sky
Niccolò Fabi in concerto a Torino, la possibile scaletta

Credit Arash Radpour

Il cantautore guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore intimo e collettivo. Il 15 ottobre sarà al Teatro Colosseo del capoluogo piemontese

Niccolò Fabi, con il tour di Libertà negli Occhi, sta attraversando l'Italia portando a teatro uno spettacolo intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. i suoi concerti sono l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album Libertà negli occhi, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. Uno spettacolo che celebra la bellezza dell’ascolto, la potenza della parola e il valore della condivisione artistica. Un invito a rallentare, a guardarsi dentro e, soprattutto, a lasciarsi attraversare dalla musica. La scaletta, pensata con cura, guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore: intimo e collettivo allo stesso tempo, in cui le parole si intrecceranno alla musica per creare un’atmosfera immersiva e sospesa.

NICCOLO' FABI, LA SUA BAND e le date del tour

Sul palco insieme a Niccolò Fabi, gli artisti con cui ha condiviso il percorso creativo del nuovo album e che da sempre sono parte integrante del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche i giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole e che il cantautore ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

15 ottobre - Teatro Colosseo - TORINO

17 ottobre - Teatro Splendor - AOSTA

19 ottobre - Auditorium Santa Chiara - TRENTO

20 ottobre - Gran Teatro Geox - PADOVA

25 ottobre - Teatro Lyrick - ASSISI (PG)

26 ottobre - Teatro Massimo - PESCARA

04 novembre - Teatro Augusteo - NAPOLI

05 novembre - Teatro Team - BARI

07 novembre - Teatro Metropolitan - CATANIA

08 novembre - Teatro Golden - PALERMO

11 novembre - Teatro Nuovo Giovanni da Udine - UDINE

12 novembre - Teatro Regio - PARMA

14 novembre - Palazzo dei Congressi - LUGANO (CH)

16 novembre - Teatro Goldoni - LIVORNO

17 novembre - Teatro Verdi - FIRENZE

19 e 20 novembre - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - ROMA

Annalisa, album Ma Io Sono Fuoco: "Più comprensione verso il prossimo"

LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO DI TORINO

Alba

Andare oltre

È non è

Una somma di piccole cose

L'amore capita

Nessuna battaglia

Casa di Gemma

Chi mi conosce meglio di te

I cerchi di gesso

Io sono l'altro

Scotta

Ecco

Vince chi molla

Una mano sugli occhi

Una buona idea

Costruire

Libertà negli occhi


Encore

Facciamo finta

Lontano da me

Lasciarsi un giorno a Roma

Niccolò Fabi, Libertà negli Occhi non è solo un album, è un viaggio
