Niccolò Fabi in concerto a Torino, la possibile scaletta

Il cantautore guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore intimo e collettivo. Il 15 ottobre sarà al Teatro Colosseo del capoluogo piemontese

Niccolò Fabi, con il tour di Libertà negli Occhi, sta attraversando l'Italia portando a teatro uno spettacolo intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. i suoi concerti sono l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album Libertà negli occhi, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. Uno spettacolo che celebra la bellezza dell’ascolto, la potenza della parola e il valore della condivisione artistica. Un invito a rallentare, a guardarsi dentro e, soprattutto, a lasciarsi attraversare dalla musica. La scaletta, pensata con cura, guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore: intimo e collettivo allo stesso tempo, in cui le parole si intrecceranno alla musica per creare un’atmosfera immersiva e sospesa.