Niccolò Fabi in concerto a Torino, la possibile scaletta

Il cantautore guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore intimo e collettivo. Il 15 ottobre sarà al Teatro Colosseo del capoluogo piemontese
Niccolò Fabi, con il tour di Libertà negli Occhi, sta attraversando l'Italia portando a teatro uno spettacolo intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. i suoi concerti sono l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album Libertà negli occhi, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. Uno spettacolo che celebra la bellezza dell’ascolto, la potenza della parola e il valore della condivisione artistica. Un invito a rallentare, a guardarsi dentro e, soprattutto, a lasciarsi attraversare dalla musica. La scaletta, pensata con cura, guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore: intimo e collettivo allo stesso tempo, in cui le parole si intrecceranno alla musica per creare un’atmosfera immersiva e sospesa.
NICCOLO' FABI, LA SUA BAND e le date del tour
Sul palco insieme a Niccolò Fabi, gli artisti con cui ha condiviso il percorso creativo del nuovo album e che da sempre sono parte integrante del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche i giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole e che il cantautore ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.
15 ottobre - Teatro Colosseo - TORINO
17 ottobre - Teatro Splendor - AOSTA
19 ottobre - Auditorium Santa Chiara - TRENTO
20 ottobre - Gran Teatro Geox - PADOVA
25 ottobre - Teatro Lyrick - ASSISI (PG)
26 ottobre - Teatro Massimo - PESCARA
04 novembre - Teatro Augusteo - NAPOLI
05 novembre - Teatro Team - BARI
07 novembre - Teatro Metropolitan - CATANIA
08 novembre - Teatro Golden - PALERMO
11 novembre - Teatro Nuovo Giovanni da Udine - UDINE
12 novembre - Teatro Regio - PARMA
14 novembre - Palazzo dei Congressi - LUGANO (CH)
16 novembre - Teatro Goldoni - LIVORNO
17 novembre - Teatro Verdi - FIRENZE
19 e 20 novembre - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - ROMA
LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO DI TORINO
Alba
Andare oltre
È non è
Una somma di piccole cose
L'amore capita
Nessuna battaglia
Casa di Gemma
Chi mi conosce meglio di te
I cerchi di gesso
Io sono l'altro
Scotta
Ecco
Vince chi molla
Una mano sugli occhi
Una buona idea
Costruire
Libertà negli occhi
Encore
Facciamo finta
Lontano da me
Lasciarsi un giorno a Roma
