Olly in concerto a Roma, la possibile scaletta

Reduce dal sold-out milanese, il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo è in concerto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma (prima di approdare, venerdì 17, al Palapartenope di Napoli)
Olly è reduce da un sold-out al Forum d'Assago pieno zeppo d'energia. Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, il cantante genovese sarà invece al Palazzo dello Sport di Roma.
Olly, la possibile scaletta del concerto al palazzo dello sport di roma
La scaletta del concerto di Olly a Roma non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che replichi la setlist portata in scena all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano lo scorso 4 settembre:
È festa
L'anima balla
Polvere
Quei ricordi là
Bianca
Una vita
Un'altra vilta
Paranoie
A noi non serve far l'amore
Ho voglia di te (cover di Emma)
La lavatrice si è rotta
A squarciagola
Hai fatto bene / Ho un amico / Quando piove / Tutto male / Vita spericolata
Depresso fortunato
Scarabocchi
Fammi morire
Noi che
Questa domenica
I cantieri del Giappone
Balorda nostalgia
Il campione
Devastante
Il tour tra 2025 e 2026
Dopo Roma, il Tutta Vita Palazzetti Tour di Olly arriverà al Palapartenope di Napoli il 17. Il cantautore si prenderà poi una pausa fino al prossimo marzo, quando tornerà in tour:
7 e 8 marzo - Palazzo del Turismo, Jesolo
10 e 11 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze
13 marzo - Vitrifrigo Arena, Pesaro
16 marzo - Unipol Arena, Bologna
18 marzo - Inalpi Arena, Torino
20 marzo - Unipol Forum, Milano
22 marzo - Inalpi Arena, Torino
25 e 26 marzo - Palazzo dello Sport, Roma
28 marzo - Palasele, Eboli
30 marzo - PalaFlorio, Bari
Le tappe di ottobre sono tutte sold-out, così come quasi tutte le tappe di marzo (ad eccezione dell'Inalpi Arena).
