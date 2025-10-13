Olly in concerto a Roma, la possibile scaletta

Reduce dal sold-out milanese, il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo è in concerto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma (prima di approdare, venerdì 17, al Palapartenope di Napoli)

Olly è reduce da un sold-out al Forum d'Assago pieno zeppo d'energia. Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, il cantante genovese sarà invece al Palazzo dello Sport di Roma.

Olly, la possibile scaletta del concerto al palazzo dello sport di roma

La scaletta del concerto di Olly a Roma non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che replichi la setlist portata in scena all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano lo scorso 4 settembre:

È festa

L'anima balla

Polvere

Quei ricordi là

Bianca

Una vita

Un'altra vilta

Paranoie

A noi non serve far l'amore

Ho voglia di te (cover di Emma)

La lavatrice si è rotta

A squarciagola

Hai fatto bene / Ho un amico / Quando piove / Tutto male / Vita spericolata

Depresso fortunato

Scarabocchi

Fammi morire

Noi che

Questa domenica

I cantieri del Giappone

Balorda nostalgia

Il campione

Devastante