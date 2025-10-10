Damiano David, la possibile scaletta del concerto a Roma

Sabato 11 e domenica 12 ottobre Damiano David porterà la sua energia sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Secondo quanto rilanciato da Ticketone , i due spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento il rocker non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette delle due serate, massimo riserbo anche per quanto riguarda l’eventuale presenza di ospiti. Questi i brani eseguiti al concerto all’Unipol Forum di Assago:

Dopo essersi affermato come voce dei Måneskin, nel maggio di quest’anno Damiano David (FOTO) ha pubblicato il suo primo album solista Funny Little Fears contenente anche i singoli Next Summer e Born with a Broken Heart, quest’ultimo certificato disco d’oro in Italia. Poche settimane fa l’artista ha lanciato il nuovo brano Talk to Me in collaborazione con Tyla e Nile Rodgers. Per quanto riguarda i Måneskin, tra i loro album più amati troviamo Teatro d'ira - Vol. I. Tra i singoli spiccano Zitti e buoni, I Wanna Be Your Slave e Supermodel. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, citiamo la vittoria con The Loneliest come Best Rock Video agli MTV Video Music Awards 2023.