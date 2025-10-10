Damiano David, la possibile scaletta del concerto a Roma

Esplora tutte le offerte Sky
Damiano David, la possibile scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo gli appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma, Damiano David partirà alla volta dell’Australia con i due concerti in programma a Sydney e Melbourne

Dopo il grande trionfo all’Unipol Forum di Assago, Damiano David (FOTO) proseguirà la tournée mondiale esibendosi al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

damiano david a roma, la possibile scaletta

Sabato 11 e domenica 12 ottobre Damiano David porterà la sua energia sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Secondo quanto rilanciato da Ticketone, i due spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il rocker non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette delle due serate, massimo riserbo anche per quanto riguarda l’eventuale presenza di ospiti. Questi i brani eseguiti al concerto all’Unipol Forum di Assago:

 

Prima atto

  • Born with a Brown. Heart
  • The First Time
  • Mysterious Girl
  • Voices
  • Cinnamon
  • Locked out of Heaven
  • Talk to Me
  • Nothing Breaks Like a Heart

Secondo atto

  • Perfect life
  • Sick of Myself
  • The Bruise
  • Tangerine
  • La nuova stella di Broadway con Cesare Cremonini

Terzo atto

  • Zombie Lady
  • Tango
  • Angel
  • Over
  • Mars

Encore

Dopo essersi affermato come voce dei Måneskin, nel maggio di quest’anno Damiano David (FOTO) ha pubblicato il suo primo album solista Funny Little Fears contenente anche i singoli Next Summer e Born with a Broken Heart, quest’ultimo certificato disco d’oro in Italia. Poche settimane fa l’artista ha lanciato il nuovo brano Talk to Me in collaborazione con Tyla e Nile Rodgers. Per quanto riguarda i Måneskin, tra i loro album più amati troviamo Teatro d'ira - Vol. I. Tra i singoli spiccano Zitti e buoni, I Wanna Be Your Slave Supermodel. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, citiamo la vittoria con The Loneliest come Best Rock Video agli MTV Video Music Awards 2023.

Dopo gli appuntamenti in scena al Palazzo dello Sport di Roma, Damiano David partirà alla volta dell’Australia con i due concerti in programma a Sydney e a Melbourne. Successivamente, il cantautore porterà la sua musica in numerose altre nazioni: dal Giappone al Brasile fino all’appuntamento conclusivo del 16 dicembre a Washington.

