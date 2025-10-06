Oasis, Paul “Bonehead” Arthurs lascia il tour per curarsi dal cancro

PPaul “Bonehead” Arthurs, chitarrista degli Oasis, ha scritto sul suo profilo Instagram: “All'inizio di quest'anno mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata. La buona notizia è che sto rispondendo molto bene alle cure, il che mi ha permesso di partecipare a questo incredibile tour”
Paul “Bonehead” Arthurs, chitarrista degli Oasis, ha annunciato una pausa dagli appuntamenti live. Il musicista ha rivelato sul suo profilo Instagram: “Dovrò prendermi una pausa programmata per la prossima fase delle mie cure, quindi non sarò presente ai concerti di Seoul, Tokyo, Melbourne e Sydney”.
Paul “Bonehead” Arthurs, l’annuncio su instagram
Paul "Bonehead" Arthurs, membro degli Oasis dal 1991 al 1999 e poi di nuovo da quest'anno per l'acclamata reunion dei fratelli Gallagher, ha annunciato una pausa dalla tournée mondiale per curarsi dal cancro. Il musicista ha scritto un lungo messaggio al pubblico sul suo account social: "All'inizio di quest'anno mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata. La buona notizia è che sto rispondendo molto bene alle cure, il che mi ha permesso di partecipare a questo incredibile tour".
Paul “Bonehead” Arthurs ha così annunciato l’assenza agli show di Seoul, Tokyo, Melbourne e Sydney: “Ora dovrò prendermi una pausa programmata per la prossima fase delle mie cure, quindi non sarò presente ai concerti di Seoul, Tokyo, Melbourne e Sydney". Infine, il chitarrista ha comunicato il suo ritorno per gli ultimi cinque appuntamenti previsti il 15 e il 16 novembre a Buenos Aires, il 19 novembre a Santiago del Cile e il 22 e il 23 novembre a San Paolo: “Sono davvero dispiaciuto di perdere questi concerti, ma mi sento bene e tornerò in tempo per il Sud America. Divertitevi se andrete questo mese e ci rivedremo sul palco con la band a novembre”.
Dopo il ritorno a Londra con il doppio appuntamento allo stadio Wembley il 27 e il 28 settembre, nelle prossime settimane gli Oasis saranno protagonisti di tre date in Asia: il 21 ottobre in Corea del Sud e il 25 e il 26 ottobre in Giappone. Successivamente, la formazione inglese approderà in Australia con i tre appuntamenti di Melbourne e la doppia data di Sydney.
Gli Oasis (FOTO) sono tra le formazioni più famose al mondo. Nel 1996 il gruppo britannico ha lanciato il suo primo album Definitely Maybe conquistando immediatamente il pubblico. Tra i dischi più amati ricordiamo Be Here Now, Standing on the Shoulder of Giants e (What's the Story) Morning Glory? Nel corso degli anni gli Oasis hanno collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali una statuetta nella categoria British Video of the Year ai BRIT Awards grazie a Wonderwall.
