Oasis, Paul “Bonehead” Arthurs lascia il tour per curarsi dal cancro

Paul “Bonehead” Arthurs, membro degli Oasis dal 1991 al 1999 e poi di nuovo da quest’anno per l’acclamata reunion dei fratelli Gallagher, ha annunciato una pausa dalla tournée mondiale per curarsi dal cancro. Il musicista ha scritto un lungo messaggio al pubblico sul suo account social: “All'inizio di quest'anno mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata. La buona notizia è che sto rispondendo molto bene alle cure, il che mi ha permesso di partecipare a questo incredibile tour”.

Paul “Bonehead” Arthurs ha così annunciato l’assenza agli show di Seoul, Tokyo, Melbourne e Sydney: “Ora dovrò prendermi una pausa programmata per la prossima fase delle mie cure, quindi non sarò presente ai concerti di Seoul, Tokyo, Melbourne e Sydney". Infine, il chitarrista ha comunicato il suo ritorno per gli ultimi cinque appuntamenti previsti il 15 e il 16 novembre a Buenos Aires, il 19 novembre a Santiago del Cile e il 22 e il 23 novembre a San Paolo: “Sono davvero dispiaciuto di perdere questi concerti, ma mi sento bene e tornerò in tempo per il Sud America. Divertitevi se andrete questo mese e ci rivedremo sul palco con la band a novembre”.