I Negramaro in concerto a Milano, la possibile scaletta

I Negramaro in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

Musica
©Getty

La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, venerdì 3 ottobre, porterà il "Negramaro Palasport 2025" tour a Milano. La tournée si concluderà al Palazzo dello Sport di Roma il 29 ottobre

I Negramaro tornano a Milano. Venerdì 3 ottobre, la band di Giuliano Sangiorgi sarà al Forum di Assago per il Negramaro Palasport 2025.

 Il Negramaro Palasport 2025

I Negramaro tornano sul palco con il tour Negramaro Palasport 2025, un viaggio dal vivo partito il 27 settembre 2025 dal Palazzo del Turismo, che toccherà le principali città italiane. Il tour offre l’occasione di ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la carriera della band.  

 

Dopo il Forum d'Assago, la tournée farà le seguenti tappe:

  • Unipol Arena di Bologna, il 7 ottobre
  • Inalpi Arena di Torino, il 10 ottobre
  • Nelson Mandela Forum di Firenze, il 12 ottobre
  • Palasele di Eboli (SA), il 14 ottobre
  • Palaflorio di Bari, il 17-18-19 ottobre
  • Pala Rescifina di Messina, il 23-24-25 ottobre
  • Palazzo dello Sport di Roma, il 29 ottobre

La scaletta

La scaletta del concerto dei Negramaro al Forum di Assago a Milano non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che replichino la setlist portata in scena lo scorso 27 settembre alla data zero di Jesolo:

Così nel 2024 a San Siro

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo?

Nuvole E Lenzuola

Senza fiato

Ti vorrei sollevare ft Elisa

Basta così ft Elisa

Diamanti ft Elisa

Fino al Giorno Nuovo

Estate ft Tananai

Cade la pioggia

Solo tre minuti

Amore che torni

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

