I Negramaro in concerto a Milano, la possibile scaletta

La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, venerdì 3 ottobre, porterà il "Negramaro Palasport 2025" tour a Milano. La tournée si concluderà al Palazzo dello Sport di Roma il 29 ottobre
I Negramaro tornano a Milano. Venerdì 3 ottobre, la band di Giuliano Sangiorgi sarà al Forum di Assago per il Negramaro Palasport 2025.
Il Negramaro Palasport 2025
I Negramaro tornano sul palco con il tour Negramaro Palasport 2025, un viaggio dal vivo partito il 27 settembre 2025 dal Palazzo del Turismo, che toccherà le principali città italiane. Il tour offre l’occasione di ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la carriera della band.
Dopo il Forum d'Assago, la tournée farà le seguenti tappe:
- Unipol Arena di Bologna, il 7 ottobre
- Inalpi Arena di Torino, il 10 ottobre
- Nelson Mandela Forum di Firenze, il 12 ottobre
- Palasele di Eboli (SA), il 14 ottobre
- Palaflorio di Bari, il 17-18-19 ottobre
- Pala Rescifina di Messina, il 23-24-25 ottobre
- Palazzo dello Sport di Roma, il 29 ottobre
La scaletta
La scaletta del concerto dei Negramaro al Forum di Assago a Milano non è stata ufficializzata. Tuttavia, è possibile che replichino la setlist portata in scena lo scorso 27 settembre alla data zero di Jesolo:
Così nel 2024 a San Siro
Luna piena
Sei tu la mia città
Il posto dei santi
Ricominciamo tutto
Contatto
Fino all’imbrunire
La prima volta
Per uno come me
Ti è mai successo?
Nuvole E Lenzuola
Senza fiato
Ti vorrei sollevare ft Elisa
Basta così ft Elisa
Diamanti ft Elisa
Fino al Giorno Nuovo
Estate ft Tananai
Cade la pioggia
Solo tre minuti
Amore che torni
L’immenso
Via le mani dagli occhi
Meraviglioso
Mentre tutto scorre
Parlami d’amore