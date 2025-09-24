Esplora tutte le offerte Sky
RADIO ITALIA solomusicaitaliana è la seconda radio più ascoltata in Italia

Musica

Secondo i dati diffusi dalla nuova indagine Audiradio per il primo semestre del 2025 l'emittente è seguita da 6.609.000 ascoltatori. L'editore e Presidente Mario Volanti: È nostro l’impegno a proseguire su questa strada"

Radio Italia solomusicaitaliana è la seconda radio in Italia tra le emittenti commerciali. Una posizione certificata da Audiradio che ha rilasciato i dati di ascolto radiofonico relativi al primo semestre 2025: 6.609.000 ascoltatori nel giorno medio, 566.000 ascoltatori nel quarto d’ora medio e 15.924.000 ascoltatori nei sette giorni.

Le parole del Presidente 

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia solomusicaitaliana: “Un ottimo risultato che è il frutto del lavoro svolto negli ultimi anni. È nostro l’impegno a proseguire su questa strada cercando di continuare a migliorarci”. 

Musica

Concerto Radio Italia Live 2025, le foto delle prove a Milano

Venerdì 30 maggio Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi condurranno Radio Italia Live - Il concerto. In queste ore gli artisti protagonisti sono impegnati con le prove sul palco allestito in piazza Duomo a Milano. Il concerto sarà trasmesso in diretta, dalle ore 20.40 e in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando)

Vai alla Fotogallery

