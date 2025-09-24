RADIO ITALIA solomusicaitaliana è la seconda radio in Italia

Musica

Venerdì 30 maggio Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi condurranno Radio Italia Live - Il concerto. In queste ore gli artisti protagonisti sono impegnati con le prove sul palco allestito in piazza Duomo a Milano. Il concerto sarà trasmesso in diretta, dalle ore 20.40 e in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando)