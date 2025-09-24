Secondo le anticipazioni della nuova indagine Audiradio relativa al primo semestre 2025, RTL 102.5 è seguita da 6.675.000 ascoltatori, Radio Zeta da 1.240.000 e Radiofreccia da 1.285.000

Grandi risultati per RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta. Ancora al vertice delle radio italiane secondo le anticipazioni della nuova indagine Audiradio relativa al primo semestre 2025. Nel dettaglio RTL 102.5 è seguita da 6.675.000 ascoltatori, Radio Zeta da 1.240.000 e Radiofreccia da 1.285.000.

Il presidente Suraci: "Un grande orgoglio"

Molta soddisfazione per Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5: “È un grande orgoglio vedere RTL 102.5 sempre al vertice, ma per me il vero vincitore è l’intero Gruppo. Con Radiofreccia e Radio Zeta il network RTL 102.5 raggiunge e supera gli 9,2 milioni di ascoltatori”.

La nota del gruppo

"RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia, un primato che va oltre il semplice dato numerico per diventare la prova di un legame profondo e autentico con il suo pubblico - si legge nella nota diffusa dal Gruppo -. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la straordinaria fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico. RTL 102.5 è la conferma che, in un mondo in continua evoluzione, la radio rimane un punto di riferimento saldo, capace di creare un senso di community che la rendono insostituibile nel cuore degli italiani".