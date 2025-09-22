La notizia è stata annunciata sui social dalla figlia Sarah, la quale ha spiegato che il dolore per la scomparsa è attenuato dal ricordo della vita intensa che suo padre ha vissuto

È scomparso all’età di 88 anni Sonny Curtis, cantautore e chitarrista texano, figura storica del rock’n’roll e membro dei Crickets, gruppo fondato nel 1957.

Nel suo lungo viaggio artistico, oltre ad aver scritto pezzi epocali come I Fought the Law (resa celebre dai Clash) e Walk Right Back, spiccano le collaborazioni con la leggenda Buddy Holly, insieme al quale, tra il 1956 e il 1957, aprì i concerti a un artista allora considerato una star emergente: Elvis Presley.

La notizia della sua morte, annunciata il 19 settembre, è stata resa nota dalla figlia Sarah sui social:

«Con immenso dolore vi annuncio che mio padre Sonny è mancato ieri dopo un’improvvisa malattia. Sono davvero grata di essere stata con lui in quel momento, insieme a mia madre. È stato un momento di pace e non ha sofferto. Aveva 88 anni e ha vissuto una vita straordinaria, più di chiunque altro avessi mai incontrato. Ha lasciato un segno in questo mondo e nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. È un giorno triste, ma che vita! Guardiamo alla sua vita con gioia anziché con tristezza. Lui avrebbe voluto questo».