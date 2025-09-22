La notizia è stata annunciata sui social dalla figlia Sarah, la quale ha spiegato che il dolore per la scomparsa è attenuato dal ricordo della vita intensa che suo padre ha vissuto
È scomparso all’età di 88 anni Sonny Curtis, cantautore e chitarrista texano, figura storica del rock’n’roll e membro dei Crickets, gruppo fondato nel 1957.
Nel suo lungo viaggio artistico, oltre ad aver scritto pezzi epocali come I Fought the Law (resa celebre dai Clash) e Walk Right Back, spiccano le collaborazioni con la leggenda Buddy Holly, insieme al quale, tra il 1956 e il 1957, aprì i concerti a un artista allora considerato una star emergente: Elvis Presley.
La notizia della sua morte, annunciata il 19 settembre, è stata resa nota dalla figlia Sarah sui social:
«Con immenso dolore vi annuncio che mio padre Sonny è mancato ieri dopo un’improvvisa malattia. Sono davvero grata di essere stata con lui in quel momento, insieme a mia madre. È stato un momento di pace e non ha sofferto. Aveva 88 anni e ha vissuto una vita straordinaria, più di chiunque altro avessi mai incontrato. Ha lasciato un segno in questo mondo e nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. È un giorno triste, ma che vita! Guardiamo alla sua vita con gioia anziché con tristezza. Lui avrebbe voluto questo».
Sonny e i Crickets nella Rock and Roll Hall of Fame
Sonny Curtis nacque a Meadow, in Texas, il 9 maggio 1937, e iniziò a suonare giovanissimo. Quando Buddy Holly fondò i Crickets, Curtis — legato a lui da una profonda amicizia — fu subito contattato, ma declinò l’invito poiché già impegnato in una tournée.
Fu la tragica scomparsa di Holly (morto nel febbraio del 1959, a soli 22 anni, in un incidente aereo) a convincerlo a entrare stabilmente nel gruppo, assumendo il ruolo lasciato dall’amico. Tra i primi brani che compose per i Crickets ci fu proprio I Fought the Law, destinata a diventare uno dei classici più duraturi del rock. A portarla al successo furono prima i Bobby Fuller Four, e in seguito i Clash, che la resero immortale.
Nel 2012 Sonny Curtis e gli altri componenti dei Crickets hanno avuto l’onore di entrare nella Rock and Roll Hall of Fame. Curtis trascorse gran parte della sua vita a Nashville, dove venne inserito nella Songwriters Hall of Fame nel 1991 e nella Musicians Hall of Fame and Museum nel 2007.
