Sick Budd: "L'album Bistro! è il mio passato in versione attuale"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sick Budd: "L'album Bistro! è il mio passato raccontato in una versione attuale"

Musica
Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

Il progetto discografico include i featuring con 22simba, Il Ghost, Jake La Furia, Joshua, Kuremino, Massimo Pericolo, Mezzosangue, Mondo Marcio, Nitro, Pessimo 17, PRACI, Silent Bob, Speranza e Vegas Jones. IL COMMENTO

Un ribaltamento dei ruoli, il produttore che decide di uscire dalla penombra e collocarsi sul fronte del palco. Sick Budd, uno dei produttori più creativi della sua generazione (è nato nel 1992), debutta con l'album Bistro! e riassume in quattordici canzoni (più due bonus track che a oggi sono presenti solo nel formato fisico e usciranno in digitale successivamente). Ho partecipato a un ascolto guidato, nel senso che Jacopo, ovvero Sick Budd, ha preso per mano una manciata di ospiti e la ha accompagnata in un viaggio collettivo. Insomma, un po' come andare al museo con la guida o senza. Ci sono i pro e i contro: da una parte avere un narratore significa entrare nel suo mondo, condividerlo, esserne partecipi, leggerlo attraverso gli occhi di chi lo ha creato; dall'altra si perde spontaneità perché, come si suole sovente dire, l'arte è negli occhi di chi guarda, in questo frangente di chi ascolta, e dunque troppi dettagli segnalati dall'autore dell'opera rendono il libero arbitrio più debole.

UNA VITA DA PRODUTTORE CHE ENTRA IN UN BISTRO!

Bistro! include i featuring con 22simbaIl GhostJake La FuriaJoshuaKureminoMassimo PericoloMezzosangueMondo MarcioNitroPessimo 17PRACI, Silent Bob, Speranza e Vegas Jones. Soltanto due sono i brani che viaggiano senza collaborazioni e sono Michael Madesen e Steve Buscemi. Sick Budd così ha commentato il suo debut-album: "Avevo bisogno di una pietra miliare mia dopo una vita da produttore. Il suono è Hip Hop nel vero senso del termine con riferimenti alla musica Black America, ma anche con influenze soul e jazz, che per me sono grande fonte di ispirazione. La missione era fare ascoltare un suono che lasciasse qualcosa e che raccontasse attraverso le sonorità identificate il mio background: insomma c'è il mio passato in una versione attuale". L'album si apre con 

Finché Morirò perché Sick Budd ha voluto iniziare con Silent Bob "che è la persona con cui ho condiviso la maggior parte della mia carriera discografica". In Buste di Speranza, oltre a Ernia (col quale si è ritrovato dopo tanto tempo su Instagram) e Dani Faiv, c'è Revè che è l'investimento del futuro; il pezzo è un riferimento super soul agli anni Sessanta con una batteria un po' più classica. Ovviamente non faccio l'altoparlante del racconto intimo e privato di Sick Budd, mi piace l'idea che ognuno lo ascolti (e assicuro che merita di essere ascoltato e con attenzione non come sottofondo) e mi limito a segnalare i miei pezzi preferiti: Buste di Speranza, Michael Madsen (suggestioni iconiche), Colezione da Tiffany (prende ispirazione dall'Hip Hop di New York), Steve Buscemi e Hyundai. A ispirare il producer, infine, sono stati anche la filmografia di Quentin Tarantino e l’album Madvillainy di Madvillain. Tra rimandi e citazioni non è male come menù del Bistro!

Approfondimento

Maria Antonietta e Colombre si raccontano nell'album Luna di Miele
FOTOGALLERY

1/13
Musica

"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere

Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Annalisa posta per la prima volta su Instagram una foto del marito

Spettacolo

La cantante festeggia l'ingresso in top 10 del singolo Piazza San Marco, inciso con Marco...

Sick Budd: "L'album Bistro! è il mio passato in versione attuale"

Fabrizio Basso

Roberto Bolle, il libro illustrato per raccontare l'étoile. FOTO

Spettacolo

In libreria per Rizzoli Illustrati un meraviglioso volume fotografico su Roberto Bolle che, per...

12 foto

Torino Underground Cinefest 2025, il programma della 12ª edizione

Cinema

Dal 25 settembre al 4 ottobre il Cineteatro Baretti ospita la 12ª edizione del Torino Underground...

Vale Lambo torna con il mixtape "Angeli Violenti"

Valentina Clemente

Spettacolo: Per te