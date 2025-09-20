Vale Lambo torna con il mixtape "Angeli Violenti"

Un nuovo album. Undici tracce che uniscono rap, R&B, banger ma anche atmosfere romantiche. Nuove collaborazioni e gli amici di sempre, per un disco che aggiunge un tassello al suo percorso artistico: Vale Lambo torna con "Angeli Violenti", mixtape che segna la sua capacità di unire naturalmente più sonorità senza dimenticare di raccontare una storia: "Ho creato un ossimoro che spiega ciò che viviamo ogni giorno". La nostra intervista

Vale Lambo non si ferma mai. Glielo dico appena lo incontro su Zoom per una chiacchierata sul nuovo mixtape Angeli Violenti. Lui sorride e ammette: "Sì, è vero. Non mi fermo mai. Non ce la faccio proprio. Poi con i miei amici di sempre condividiamo studi e spazi: ci troviamo spesso, lavoriamo insieme e non ci riusciamo a non fare niente. Ed è bello così, dai". "Il titolo? Un ossimoro che racconta ciò che possiamo vivere ogni giorno" Un mixtape con molte collaborazioni, che ha un titolo molto forte. Strano al primo pensiero, ma Vale mi spiega subito il motivo di questa scelta che, apparentemente, può sembrare un po’ azzardata: "Volevo creare una contrapposizione di quello che accade ogni giorno, a tanti di noi, nella nostra vita. Se ci pensi, gli angeli sono portatori di luce e combattono per il bene, ma a volte devono tirare fuori la cattiveria per farcela. Volevo dare delle sfumature più crude a creature che dall’esterno sembrano perfette. E poi, un elemento in più che mi ha fatto pensare che questo fosse il titolo giusto, mi porta indietro di qualche anno, quando creai un piccolo merchandising chiamato proprio Angeli Violenti. Vedi, alla fine tutto torna nella vita di ciascuno di noi".

"Sperimento sempre. E l'idea di unire tanti artisti della scena campana è uno dei miei obiettivi" Parliamo poi della storia che viene raccontata in questo disco: "Non amo restare nella mia comfort zone, mi piace sperimentare. Questo progetto, però, è nato con un obiettivo: essere banger, forte, diretto. Ho messo feat nuovi con volti nuovi della scena rap campana, proprio perché mi piaceva l’idea di creare qualcosa di fresco ma incisivo allo stesso tempo. I primi riscontri sono molto positivi, sono felice che questo disco stia andando bene. Sto già ascoltando i pezzi che mi arrivano da tanti altri giovani talenti: ne ricevo tanti e mi piacerebbe molto fare anche un volume due di questo mixtape. Si crea una bella competizione perché tanti ragazzi mi scrivono proprio perché vogliono essere nel prossimo disco. E se ci pensi, è una bella opportunità per tutti. Il mio faro è stato Guè, quando ho iniziato. E a me oggi piacerebbe esserlo per tanti altri artisti", aggiunge Vale. La scelta dei brani per questo mixtape Un processo di scouting e ricerca abbastanza lungo, come del resto quello della creazione del disco, che ha dei brani nati tempo fa e rimasti per un po’ nel cassetto: "Alcune canzoni avevano già qualche anno. Erano pronte, ferme. Poi con Nico ci siamo messi a lavorare e ad aggiustare qualche strofa, sistemando anche bozze di altri brani che sembravano perfette per questo mixtape. I feat sono nati naturalmente: sono andato in studio a trovare degli amici, e i pezzi sono arrivati. GELUS E ME è un pezzo che non c’entra niente con la tracklist. O meglio: solo apparentemente sembra non avere nulla in comune con quello che si ascolta in Angeli Violenti. L’ho fatto con Kid Miura, ed è un brano che ho scelto di mettere come outro perché racconta il vecchio Vale, quello delle origini. Come dicevo prima, a me piace moltissimo sperimentare. Allo stesso tempo, però, mi ricordo sempre quando ho iniziato e quali sono le mie radici… e questo brano, musicalmente, spiega bene chi sono". Approfondimento "WE THE SQUAD 2", la SLF è tornata. Più forte di prima. L’intervista