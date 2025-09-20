Grignani vuole citare Laura Pausini per La mia storia tra le dita

Le origini della polemica

Grignani si era fatto sentire già prima dell’uscita del brano, nel momento stesso in cui era stato diffuso il primo annuncio sulla sua realizzazione, rivendicando la paternità dello stesso e lamentando il fatto che nei suoi post la cantante romagnola non lo avesse menzionato. Laura Pausini, a sua volta, aveva spiegato di aver fatto tutti i passaggi necessari e aggiunto che Grignani era perfettamente al corrente dell'operazione, rivolgendosi a lui come a un amico con cui aveva già collaborato in passato. “Gianluca, anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora, anche quest’anno. Sai quanto amo la tua musica e con l’annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice – aveva scritto Laura Pausini - Questa tua canzone, non solo è l’unica al mondo che esiste in tre lingue con quei titoli, ma...non credo che nessuno altro (sicuramente non io) si permetterebbe mai di scrivere un titolo così unico, come il tuo”. La cantante aveva poi aggiungo: “Sai anche che quando si lancia un nuovo progetto ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo, la mia inizia con l’annuncio di oggi e uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà. Tutti sanno che La mia storia tra le dita è di Gianluca Grignani... e a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone. Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me. Un bacio grande”.