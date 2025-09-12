Prodotto e arrangiato da Paolo Carta, La mia storia tra le dita è il primo brano estratto dal nuovo album Io canto 2 in arrivo prossimamente. Laura Pausini ha raccontato: “Quando nel 1994 Gianluca Grignani scrisse questa canzone, mi innamorai immediatamente della sua scrittura e del suo modo di interpretarla"
Laura Pausini ha pubblicato La mia storia tra le dita, cover dell’iconico brano di Gianluca Grignani. Oltre alla versione in italiano, il brano è disponibile in spagnolo con il titolo Mi historia entre tus dedos, in portoghese come Quem de nós dois e in francese come Mon histoire entre les doigts. Parallelamente, l’artista ha reso disponibile anche il videoclip ufficiale diretto da Gaetano Morbioli.
laura pausini: “sono qui ad omaggiare quella che per me è una canzone simbolo degli anni 90"
Prodotto e arrangiato da Paolo Carta, La mia storia tra le dita è il primo brano estratto dal nuovo album Io canto 2 in arrivo prossimamente. Laura Pausini ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Quando nel 1994 Gianluca Grignani scrisse questa canzone, mi innamorai immediatamente della sua scrittura e del suo modo di interpretarla. Nel 1995 la presentò anche in spagnolo creandone un successo. Nel 2001 la grande Ana Carolina ne ha scritto e cantato una stupenda versione in portoghese”.
In seguito, l’artista ha aggiunto: “Sono emozionata nel farvi ascoltare la mia versione in queste tre lingue e da oggi, per la prima volta, anche in francese. Le grandi canzoni vanno ascoltate, cantate e fatte vivere sempre... ognuno a modo suo”. Infine, Laura Pausini (FOTO) ha concluso: “Sono una persona molto viscerale, Io canto solo chi mi fa bollire il sangue e chi mi toglie il respiro, per questo sono qui ad omaggiare quella che per me è una canzone simbolo degli anni 90”.
Come rilanciato dal Fatto Quotidiano, nel 2023 Gianluca Grignani (FOTO) è stato ospite del programma radiofonico I Lunatici su Rai Radio 1 parlando della nascita del brano La mia storia tra le dita: “La donna che più ho amato nella mia vita, aveva sedici anni, li avevo anche io”.
In attesa di maggiori dettagli sull’album Io canto 2, Laura Pausini ha annunciato il suo undicesimo tour mondiale in partenza il 27 marzo 2026 dalla Spagna. Inoltre, sabato 13 settembre apriranno le parte del Laura Pausini Museum, il primo museo in Italia dedicato ad un’artista italiana. La mostra permanente ripercorrerà la vita e la carriera della cantante tra curiosità e riconoscimenti. Ecco il testo del brano La mia storia tre le dita:
SAI PENSO CHE
NON SIA STATO INUTILE
STARE INSIEME A TE
OK, TE NE VAI
DECISIONE DISCUTIBILE
MA SÌ, LO SO, LO SAI
ALMENO RESTA QUI PER QUESTA SERA
MA NO CHE NON CI PROVO, SON SICURA
PUÒ DARSI GIÀ MI SENTA TROPPO SOLA
PERCHÉ CONOSCO QUEL SORRISO
DI CHI HA GIÀ DECISO
QUEL SORRISO GIÀ UNA VOLTA
MI HA APERTO IL PARADISO
SI DICE CHE
PER OGNI UOMO
C'È UN'ALTRA COME ME
E AL POSTO MIO QUINDI
TU TROVERAI QUALCUN’ALTRA
UGUALE NO, NON CREDO IO
MA QUESTA VOLTA ABBASSI GLI OCCHI E DICI
NOI RESTEREMO SEMPRE BUONI AMICI
MA QUALI BUONI AMICI MALEDETTI
IO UN AMICO LO PERDONO
MENTRE A TE TI AMO
PUÒ SEMBRARTI ANCHE BANALE
MA È UN ISTINTO NATURALE
E C'È UNA COSA CHE IO NON TI HO DETTO MAI
I MIEI PROBLEMI SENZA TE
SI CHIAMAN GUAI
ED È PER QUESTO
CHE TI VEDO FARE IL DURO
IN MEZZO AL MONDO
PER SENTIRTI PIÙ SICURO
E SE DAVVERO NON VUOI DIRMI
CHE HAI SBAGLIATO
RICORDA A VOLTE UN UOMO
VA ANCHE PERDONATO
E INVECE TU
TU NON MI LASCI VIA D'USCITA
E TE NE VAI
CON LA MIA STORIA TRA LE DITA
ORA CHE FAI
CERCHI UNA SCUSA
SE VUOI ANDARE VAI
TANTO DI ME
NON TI DEVI PREOCCUPARE
ME LA SAPRÒ CAVARE
STASERA SCRIVERÒ UNA CANZONE
PER SOFFOCARE DENTRO UN'ESPLOSIONE
SENZA PENSARE TROPPO ALLE PAROLE
PARLERÒ DI QUEL SORRISO
DI CHI HA GIÀ DECISO
QUEL SORRISO CHE UNA VOLTA
MI HA APERTO IL PARADISO
E C'È UNA COSA CHE IO NON TI HO DETTO MAI
I MIEI PROBLEMI SENZA TE
SI CHIAMAN GUAI
ED È PER QUESTO
CHE TI VEDO FARE IL DURO
IN MEZZO AL MONDO
PER SENTIRTI PIÙ SICURO
E SE DAVVERO NON VUOI DIRMI
CHE HAI SBAGLIATO
RICORDA A VOLTE UN UOMO
VA ANCHE PERDONATO
E INVECE TU
TU NON MI LASCI VIA D'USCITA
E TE NE VAI
CON LA MIA STORIA TRA LE DITA
NA, NA NA NA
NA, NA NA NA
NA, NA NA NA
NA, NA NA NA
OK, TE NE VAI…
©Getty
