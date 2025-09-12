Esplora tutte le offerte Sky
Laura Pausini pubblica la cover La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani

Musica
©Getty

Prodotto e arrangiato da Paolo Carta, La mia storia tra le dita è il primo brano estratto dal nuovo album Io canto 2 in arrivo prossimamente. Laura Pausini ha raccontato: “Quando nel 1994 Gianluca Grignani scrisse questa canzone, mi innamorai immediatamente della sua scrittura e del suo modo di interpretarla"

Laura Pausini ha pubblicato La mia storia tra le dita, cover dell’iconico brano di Gianluca Grignani. Oltre alla versione in italiano, il brano è disponibile in spagnolo con il titolo Mi historia entre tus dedos, in portoghese come Quem de nós dois e in francese come Mon histoire entre les doigts. Parallelamente, l’artista ha reso disponibile anche il videoclip ufficiale diretto da Gaetano Morbioli.

laura pausini: “sono qui ad omaggiare quella che per me è una canzone simbolo degli anni 90"

 

Prodotto e arrangiato da Paolo Carta, La mia storia tra le dita è il primo brano estratto dal nuovo album Io canto 2 in arrivo prossimamente. Laura Pausini ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Quando nel 1994 Gianluca Grignani scrisse questa canzone, mi innamorai immediatamente della sua scrittura e del suo modo di interpretarla. Nel 1995 la presentò anche in spagnolo creandone un successo. Nel 2001 la grande Ana Carolina ne ha scritto e cantato una stupenda versione in portoghese”.

 

In seguito, l’artista ha aggiunto: “Sono emozionata nel farvi ascoltare la mia versione in queste tre lingue e da oggi, per la prima volta, anche in francese. Le grandi canzoni vanno ascoltate, cantate e fatte vivere sempre... ognuno a modo suo”. Infine, Laura Pausini (FOTO) ha concluso: “Sono una persona molto viscerale, Io canto solo chi mi fa bollire il sangue e chi mi toglie il respiro, per questo sono qui ad omaggiare quella che per me è una canzone simbolo degli anni 90”.

Approfondimento

Laura Pausini lancia La mia storia tra le dita dall'album Io canto 2

Come rilanciato dal Fatto Quotidiano, nel 2023 Gianluca Grignani (FOTO) è stato ospite del programma radiofonico I Lunatici su Rai Radio 1 parlando della nascita del brano La mia storia tra le dita: “La donna che più ho amato nella mia vita, aveva sedici anni, li avevo anche io”.

Approfondimento

Robbie Williams e Laura Pausini cantano Desire al Mondiale per club

In attesa di maggiori dettagli sull’album Io canto 2, Laura Pausini ha annunciato il suo undicesimo tour mondiale in partenza il 27 marzo 2026 dalla Spagna. Inoltre, sabato 13 settembre apriranno le parte del Laura Pausini Museum, il primo museo in Italia dedicato ad un’artista italiana. La mostra permanente ripercorrerà la vita e la carriera della cantante tra curiosità e riconoscimenti.  Ecco il testo del brano La mia storia tre le dita:

 

SAI PENSO CHE

NON SIA STATO INUTILE

STARE INSIEME A TE

OK, TE NE VAI

DECISIONE DISCUTIBILE

MA SÌ, LO SO, LO SAI

 

ALMENO RESTA QUI PER QUESTA SERA

MA NO CHE NON CI PROVO, SON SICURA

PUÒ DARSI GIÀ MI SENTA TROPPO SOLA

PERCHÉ CONOSCO QUEL SORRISO

DI CHI HA GIÀ DECISO

QUEL SORRISO GIÀ UNA VOLTA

MI HA APERTO IL PARADISO

 

SI DICE CHE

PER OGNI UOMO

C'È UN'ALTRA COME ME

E AL POSTO MIO QUINDI

TU TROVERAI QUALCUN’ALTRA

UGUALE NO, NON CREDO IO

 

MA QUESTA VOLTA ABBASSI GLI OCCHI E DICI

NOI RESTEREMO SEMPRE BUONI AMICI

MA QUALI BUONI AMICI MALEDETTI

IO UN AMICO LO PERDONO

MENTRE A TE TI AMO

PUÒ SEMBRARTI ANCHE BANALE

MA È UN ISTINTO NATURALE

 

E C'È UNA COSA CHE IO NON TI HO DETTO MAI

I MIEI PROBLEMI SENZA TE

SI CHIAMAN GUAI

ED È PER QUESTO

CHE TI VEDO FARE IL DURO

IN MEZZO AL MONDO

PER SENTIRTI PIÙ SICURO

E SE DAVVERO NON VUOI DIRMI

CHE HAI SBAGLIATO

 

RICORDA A VOLTE UN UOMO

VA ANCHE PERDONATO

E INVECE TU

TU NON MI LASCI VIA D'USCITA

E TE NE VAI

CON LA MIA STORIA TRA LE DITA

 

ORA CHE FAI

CERCHI UNA SCUSA

SE VUOI ANDARE VAI

TANTO DI ME

NON TI DEVI PREOCCUPARE

ME LA SAPRÒ CAVARE

 

STASERA SCRIVERÒ UNA CANZONE

PER SOFFOCARE DENTRO UN'ESPLOSIONE

SENZA PENSARE TROPPO ALLE PAROLE

PARLERÒ DI QUEL SORRISO

DI CHI HA GIÀ DECISO

QUEL SORRISO CHE UNA VOLTA

MI HA APERTO IL PARADISO

 

E C'È UNA COSA CHE IO NON TI HO DETTO MAI

I MIEI PROBLEMI SENZA TE

SI CHIAMAN GUAI

ED È PER QUESTO

CHE TI VEDO FARE IL DURO

IN MEZZO AL MONDO

PER SENTIRTI PIÙ SICURO

E SE DAVVERO NON VUOI DIRMI

CHE HAI SBAGLIATO

 

RICORDA A VOLTE UN UOMO

VA ANCHE PERDONATO

E INVECE TU

TU NON MI LASCI VIA D'USCITA

E TE NE VAI

CON LA MIA STORIA TRA LE DITA

 

NA, NA NA NA

NA, NA NA NA

NA, NA NA NA

NA, NA NA NA

 

OK, TE NE VAI…

FOTOGALLERY

©Getty

1/35
Approfondimenti

Laura Pausini compie 50 anni. La fotostoria della cantante

Nel 1993 la cantante romagnola ha trionfato con il brano La Solitudine nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo e da allora, dopo più di 30 anni di carriera, non ha più smesso di avere successo: non solo tra i confini nazionali, ma anche oltre, dalla Spagna all'America Latina. La fotogallery sugli scatti di ieri e di oggi dell'artista

Vai alla Fotogallery

