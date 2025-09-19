Brett James, la star del country morta in un incidente aereo

Il cantante, compositore e produttore discografico statunitense Brett James , vincitore nel 2006 di un Grammy Award per la Miglior canzone country per il brano Jesus, Take the Wheel e inserito nella Nashville Songwriter Hall of Fame, è morto giovedì 18 settembre all’età di 57 anni in un incidente aereo avvenuto nei cieli di Macon County, vicino a Franklin, nella Carolina del Nord. Come riporta Billboard, che a sua volta cita l’emittente Wlos, le cause dello schianto del piccolo velivolo monomotore in un campo vicino a una scuola restano ancora da accertare. A bordo c’erano anche altre due persone ma, come hanno affermato le autorità, non ci sono sopravvissuti. La Federal Aviation Administration ha confermato che l’aereo era registrato a nome di Brett Cornelius di Brentwood, Tennessee, il vero nome dell’artista. “Brett era un collaboratore fidato dei più grandi nomi della musica country e un vero sostenitore dei suoi colleghi cantautori”, ha scritto su Instagram l’American Society of Composers, Authors and Publishers

DAGLI STUDI IN MEDICINA ALLA MUSICA COUNTRY

Nato il 5 giugno 1968 a Columbia, in Missouri, Brett James aveva inizialmente intrapreso gli studi in Medicina, che aveva infine lasciato per dedicarsi alla sua vera passione, la musica. Nel 1995 aveva firmato con l’etichetta discografica Career Records e aveva pubblicato il primo album da solista. Era poi diventato una star dietro le quinte. Autore prolifico e sensibile, aveva scritto per Billy Ray Cyrus, Martina McBride, Kenny Chesney e molti altri. Nel 2001 aveva conquistato la vetta delle classifiche country con il suo primo grande successo, il brano Who I Am. Il cantante aveva pubblicato con le major discografiche oltre 300 brani, compreso il singolo Jesus, Take The Wheel del 2005 che Carrie Underwood aveva portato al successo, aveva raggiunto il 20esimo posto nella Billboard Hot 100 e aveva ottenuto due candidature ai Grammy Awards, dove aveva infine vinto il premio per la Miglior canzone Country. Il brano aveva inoltre vinto altri riconoscimenti, come Acm Single of the Year, Ascp Country Song of the Year e Nsai Song of the Year. Tra le altre hit firmate ci sono anche Cowboy Casanova di Carrie Underwood, When the Sun Goes Down di Kenny Chesney & Uncle Kracker, Out Last Night di Kenny Chesney, Summer Nights di Rascal Flatts, I Hold On di Dierks Bentley, The Man I Want To Be di Chris Young, Bottoms Up di Brantley Gilbert e addirittura una hit latina, The One You Love (Todo Mi Amor) di Paulina Rubio. Nel 2020, James era stato inserito nella Nashville Songwriters Hall of Game, uno dei massimi riconoscimenti per un autore musicale negli Stati Uniti. A causa della pandemia Covid-19, la cerimonia si era tenuta nel 2021. L’anno precedente aveva inoltre pubblicato la sua prima raccolta solista di brani, I Am Now, che conteneva anche il singolo True Believer. Nella sua lunga carriera, aveva lavorato anche con star come Taylor Swift, Bon Jovi e Keith Urban. “"Piangiamo la prematura scomparsa del membro della Hall of Fame Brett James (Jesus Take The Wheel / When The Sun Goes Down), membro del 2020, deceduto in un incidente aereo con un piccolo motore il 18 settembre", si legge in un post sui social della Nashville Songwriters HOF. James lascia la moglie e quattro figli.