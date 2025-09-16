I Finley in concerto a Milano per i 20 anni di Tutto è possibile

Esplora tutte le offerte Sky
I Finley annunciano un concerto a Milano per i 20 anni dell’album Tutto è possibile

Musica
©Getty

Dopo il successo della tournée estiva, la formazione, guidata dalla voce di Pedro, sarà in concerto all’Alcatraz di Milano. Quest’anno il gruppo ha lanciato due nuovi singoli: Finirà malissimo con Shade e Quello sbagliato con Nina Zilli

Un appuntamento imperdibile per celebrare i primi vent’anni dell’album Tutto è possibile. I Finley hanno annunciato un nuovo concerto in programma all’Alcatraz di Milano nel marzo del prossimo anno. Biglietti già in vendita.

finley, il concerto all'alcatraz di milano

Quest’estate i Finley hanno portato la loro musica in numerose città italiane: da Roma a Bologna fino all’appuntamento conclusivo sul palco del Kozel Carroponte di Milano. Il 31 marzo 2026 il gruppo sarà all’Alcatraz di Milano per lo spettacolo ‘Tutto è possibile - La grande festa’ per celebrare i vent’anni del loro primo amato progetto discografico. La formazione ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sono passati venti anni da quando questo album ha iniziato a scrivere con noi un pezzo di storia… e ora vogliamo festeggiarlo insieme a voi”. I biglietti sono già disponibili.

 

In occasione della tournèe estiva, i Finley hanno raccontato: "Ogni città, ogni palco, ogni singola goccia di sudore... l’abbiamo vissuta insieme a voi, ed è stato pazzesco!".

Dopo alcuni anni di pausa, nel 2024 i Finley sono tornati con l’album Pogo Mixtape Vol. 1. Successivamente, il gruppo ha lanciato il brano Finirà malissimo in collaborazione con Shade: “Questa non è soltanto una canzone… è un disastro annunciato, è l’epilogo di una storia iniziata male e finita peggio. Con Shade abbiamo preso l’ironia, il pop-punk e qualche trauma non ancora elaborato, e li abbiamo infilati in un pezzo da cantare a squarciagola prima che tutto (come sempre) esploda. Perché alla fine, l’unica certezza è che… finirà malissimo”.

 

A maggio il gruppo ha pubblicato il tormentone estivo Quello sbagliato con Nina Zilli: “Una canzone 'romanticamente scorretta' che parla di difetti e di come finiamo per innamorarci anche di quelli”.

Dopo il successo dell’album Tutto è possibile, nel 2007 la formazione, guidata dalla voce di Pedro, ha lanciato Adrenalina. Tra gli album dei Finley ricordiamo anche Fuoco e fiamme e Fuori! Per quanto riguarda i riconoscimenti conquistati, citiamo le due statuette vinte nella categoria Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards del 2006 e del 2008.

