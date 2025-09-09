Allen Blickle, il batterista dei Baroness è morto a 42 anni

Allen Blickle , il batterista della band sludge metal Baroness nominata ai Grammy Awards, è morto all’età di 42 anni . “Mi spezza il cuore dover condividere la notizia che il mio caro amico, partner creativo ed ex compagno di band Allen Blickle è mancato qualche giorno fa”, ha scritto in una nota John Baizley , frontman del gruppo. “Sono ancora sotto shock per la sua scomparsa. Chiediamo comprensione mentre la sua famiglia e la band elaborano la sua morte e soffrono la sua perdita. Allen, ti voglio bene e mi manchi. Faccio tesoro di ogni momento che abbiamo condiviso”. Nonostante la causa della morte non sia stata rivelata, Laura Pleasants , membro della band metal Kylesa, ha ricordato così Blickle su Instagram: “Pensavamo tutti che avessi sconfitto questa cosa. Cavolo, dovevamo vederci quando sono tornata dal tour...Te ne sei andato troppo presto, amico mio. Sono felice che tu sia in pace e che non soffra più. Con tanto amore per te”.

DALLA NASCITA DELLA BAND ALL'INCIDENTE IN BUS

Nel 2003 il batterista Allen Blickle aveva fondato i Baroness a Savannah, in Georgia, insieme al frontman John Baizley, al bassista Summer Welch e al chitarrista Tim Loose. Con la band aveva pubblicato tre album: Red Album nel 2007, Blue Record nel 2009 e Yellow & Green nel 2012. Nell’agosto del 2012, Blickle era stato ricoverato in ospedale per una frattura vertebrale in seguito a un incidente del bus tour della band, che era precipitato da un viadotto di nove metri di altezza sotto una forte pioggia a Bath, nel Regno Unito. L’anno successivo aveva lasciato la band insieme al bassista Matt Maggioni. “L’incidente è stato per me molto più di una semplice esperienza di pre-morte”, aveva raccontato nel 2013 in un’intervista a The Fader. “Mi ha fatto ripensare a molte cose della mia vita ed è stato il periodo più difficile che abbia mai attraversato”. Inoltre, con riguardo agli altri compagni dei Baroness, “dopo l’incidente si è creato uno spazio tra noi, e mi dispiace dirlo, è stata principalmente colpa mia. In un certo senso, mi stavo spingendo in un’altra direzione. Non sapevo come gestire la situazione orribile che abbiamo attraversato”. Tuttavia, “mi manca suonare con loro e ho detto loro che, quando sarà il momento giusto, mi piacerebbe tornare in tour”, aveva aggiunto. “Siamo vecchi amici e abbiamo lavorato duramente insieme per anni. Amici prima di tutto: questa è la cosa più importante da ricordare”. Da allora, i Baroness avevano pubblicato altri tre LP (Purple nel 2015, Gold & Grey nel 2019 e Stone nel 2023), mentre Blickle aveva collaborato con altre band come Romantic Dividends, A Place to Bury Strangers e Alpaca e aveva lavorato nel cinema e nella televisione come compositore e sound designer, tra le altre per la serie Netflix We Are the Champions. “Segui il tuo istinto”, aveva detto il batterista nell’intervista a The Fader. “Correte dei rischi. Assicuratevi di tenere stretti i vostri amici, anche se le cose si mettono tra voi. Il mondo della musica non è un settore facile, e la gente vi volta le spalle molto in fretta”.