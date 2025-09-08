Come rilanciato anche dal The Sun, Andy Summers e Stewart Copeland hanno dichiarato di dover ricevere oltre due milioni di dollari da Sting. I tre artisti hanno formato i Police fino allo scioglimento definitivo avvenuto nel 2008
Stando a quanto recentemente ricostruito da Rolling Stone sulla base dei nuovi documenti diffusi dal New York Times, Andy Summers e Stewart Copeland hanno dichiarato di dover ricevere oltre due milioni di dollari da Sting, loro ex compagno nel gruppo britannico Police, scioltosi definitivamente nell’agosto del 2008.
police, Andy Summers e Stewart Copeland contro sting
Nuovo capitolo nella faida tra gli ex componenti dei Police. Secondo quanto riportato, Andy Summers e Stewart Copeland hanno accusato Sting di dovergli una cifra superiore ai due milioni di dollari per lo sfruttamento digitale del catalogo del gruppo. I legali dell’artista hanno risposto che i due musicisti avrebbero in realtà ricevuto una cifra maggior rispetto a quanto dovuto sulla base di un accordo stipulato nel 2016.
Il The Sun ha aggiunto ulteriori dettagli riportando le dichiarazioni di un insider: “Gli avvocati hanno ripetutamente cercato di raggiungere un accordo extragiudiziale, ma senza successo. Andy e Stewart hanno deciso che non c'era altra alternativa che il tribunale, quindi hanno premuto sull’acceleratore. Affermano di avere diritto a milioni di dollari di royalties perse”.
Approfondimento
The Police, una storia costellata da scontri e furiose liti
Dal debutto con l’album Outlandos d'Amour uscito nel 1978 all’ultimo disco Synchronicity del 1983, i Police sono stati tra i gruppi britannici di maggior successo di sempre scrivendo pagine importanti della storia della musica. Ricordiamo alcuni successi: Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic e Spirits in the Material World. Oltre al grande riconoscimento del pubblico, la formazione ha ricevuto anche numerosi premi da parte della critica: dalla statuetta come Best British Group ai BRIT Awards 1982 alle statuette ai Grammy Awards.
Approfondimento
Police, Andy Summers e Stewart Copeland hanno fatto causa a Sting
Dopo il percorso con i Police, nel 1985 Gordon Matthew Thomas Sumner (FOTO), nome all’anagrafe di Sting, ha iniziato la carriera solista con il disco The Dream of the Blue Turtles conquistando anche la nomination come Album of the Year ai Grammy Awards. Nel 2021 l’artista ha pubblicato il suo lavoro più recente The Bridge.
Ricordiamo anche numerose collaborazioni, tra le quali It's Probably Me con Eric Clapton, Whenever I Say Your Name con Mary J. Blige (FOTO), Rise & Fall con Craig David e Always on Your Side con Sheryl Crow. Nei prossimi mesi Sting continuerà a portare la sua musica in giro per il mondo facendo tappa in molte città: da Tokyo a Chicago passando per Bangkok, Parigi, Zurigo e Berlino.
ansa e ipa
Sting compie 70 anni: dai Police alla carriera da solista. FOTO
Il cantante britannico è nato il 2 ottobre 1951 a Wallsend, periferia nord di Newcastle Upon Tyne, in Inghilterra. Il suo vero nome è Gordon Matthew Thomas Sumner. Musicista e polistrumentista, conosce la fama negli anni Settanta con la band che ha fondato. Dal 1983 ha avviato una altrettanto fortunata strada artistica da solista