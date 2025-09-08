Come rilanciato anche dal The Sun, Andy Summers e Stewart Copeland hanno dichiarato di dover ricevere oltre due milioni di dollari da Sting. I tre artisti hanno formato i Police fino allo scioglimento definitivo avvenuto nel 2008

Stando a quanto recentemente ricostruito da Rolling Stone sulla base dei nuovi documenti diffusi dal New York Times, Andy Summers e Stewart Copeland hanno dichiarato di dover ricevere oltre due milioni di dollari da Sting, loro ex compagno nel gruppo britannico Police, scioltosi definitivamente nell’agosto del 2008.

police, Andy Summers e Stewart Copeland contro sting Nuovo capitolo nella faida tra gli ex componenti dei Police. Secondo quanto riportato, Andy Summers e Stewart Copeland hanno accusato Sting di dovergli una cifra superiore ai due milioni di dollari per lo sfruttamento digitale del catalogo del gruppo. I legali dell’artista hanno risposto che i due musicisti avrebbero in realtà ricevuto una cifra maggior rispetto a quanto dovuto sulla base di un accordo stipulato nel 2016. Il The Sun ha aggiunto ulteriori dettagli riportando le dichiarazioni di un insider: “Gli avvocati hanno ripetutamente cercato di raggiungere un accordo extragiudiziale, ma senza successo. Andy e Stewart hanno deciso che non c'era altra alternativa che il tribunale, quindi hanno premuto sull’acceleratore. Affermano di avere diritto a milioni di dollari di royalties perse”. Approfondimento The Police, una storia costellata da scontri e furiose liti

Dal debutto con l’album Outlandos d'Amour uscito nel 1978 all’ultimo disco Synchronicity del 1983, i Police sono stati tra i gruppi britannici di maggior successo di sempre scrivendo pagine importanti della storia della musica. Ricordiamo alcuni successi: Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic e Spirits in the Material World. Oltre al grande riconoscimento del pubblico, la formazione ha ricevuto anche numerosi premi da parte della critica: dalla statuetta come Best British Group ai BRIT Awards 1982 alle statuette ai Grammy Awards. Approfondimento Police, Andy Summers e Stewart Copeland hanno fatto causa a Sting