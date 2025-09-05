Sick Luke racconta il nuovo album "DOPAMINA". INTERVISTA

Tredici brani, le collaborazioni con Blanco, Lazza e Tony Effe, ma anche con Alfa, Piccolo, Rose Villain e Duke Montana, in un brano quasi romantico che sottolinea il legame fortissimo tra padre e figlio: Sick Luke torna con un nuovo album, DOPAMINA. Un disco in cui il produttore si mette in gioco e non delude le aspettative. L’abbiamo incontrato, ecco cosa ci ha raccontato

La caratteristica che al meglio distingue Sick Luke da altri producer è saper collaborare con artisti diversi tra loro ma senza snaturarli mai: è quello che si sente anche in DOPAMINA, il nuovo album del produttore che torna con nuove canzoni e cantautori, rapper e musicisti con cui mai prima aveva avuto modo di scrivere insieme. È successo con Alfa, in un brano che parla di Teseo, figlio di Luke, ma anche con Rose Villain. Ma anche con il papà, Duke Montana, in una canzone che chiude il disco e fa capire il legame indissolubile tra un padre e un figlio, tra difficoltà e passioni che si vogliono trasmettere.

Incontro Luke e Duke negli studi di Carosello Records e parliamo proprio di questo: di quanto sia bello poter condividere ciò che si fa con la propria famiglia: “Verissimo, è la cosa più bella” mi dice Duke parlandomi di quando faceva ascoltare il rap vecchia scuola a Luke. Insieme chiacchieriamo anche del fatto che in molti non credevano a Luke quando diceva di avere un papà così conosciuto: “Quando giravo per Centocelle, il quartiere di Roma dove abitavamo, nessuno mi dava retta. Agli occhi di molti era impossibile che io fossi figlio di Duke!” mi spiega. Padre, figlio e ora Teseo: la famiglia è il cuore di tutto, della vita e della musica di Sick Luke. Una famiglia che racconta anche nel nuovo album, DOPAMINA: tredici brani in cui il produttore si rimette nuovamente in gioco e alza ancora di più le aspettative che, spoiler, non sono deluse. Tra le canzoni che più mi hanno colpito quella con Alfa, Da Quando ci sei tu, dedicata a Teseo: “Quando Alfa è venuto in studio mi ha chiesto di mio figlio e subito detto se poteva scrivere un brano su di lui. È nato tutto in modo naturale. Sai, in studio faccio sempre una chiacchierata con gli artisti prima di iniziare: non è mai una session solo di lavoro, ma anche di amicizia. Anche con Alfa si è instaurato un bel rapporto, lavorare con chi non conosco è sempre stimolante”.

I brani con Lazza e Tony, Tedua, Plaza e il papà Duke Montana

Chiacchieriamo anche della volontà di superarsi sempre, quello che Luke fa anche in questo album: “A me non piace mai restare nella mia comfort zone, mi piace sperimentare. Ecco perché all’inizio ho fatto cose più duri, per poi cambiare ancora. È un modo per tenermi vivo, e soprattutto superare sempre i miei limiti” aggiunge Luke. Parliamo del brano di Plaza, che per Luke è anche un amico: “Di Mayday mi piace il dualismo, è una canzone con una parte più soft e una più cattiva. È stato bello stare in studio con lui anche perché è così difficile trovare un artista che è anche un amico. Come lui Side, Lazza, Tony, Tedua: bello avere amici come loro, sì”.

DOPAMINA: famiglia, musica e amici

La famiglia, la DOPAMINA di Luke: “Sì, la mia famiglia è tutto. Negli anni ho trovato il mio equilibrio, che si è rafforzato con l’arrivo di mio figlio. Mio padre Duke mi ha trasmesso questi valori, e oggi capisco quanto siano importanti. Ecco perché l’album si chiama così: amici, musica e famiglia, la mia dopamina. E poi, fun fact, il titolo mi è venuto in mente mentre mi stavo allenando, in palestra. Ero con alcuni amici e abbiamo fatto un po’ di brainstorming…ed eccoci qua”.

C’è anche un brano con Duke Montana, il papà: “Per me lui è il migliore, ma non ha ancora ricevuto la giusta considerazione. Lavorare con lui è stato bello, e anche normale: ok è mio padre, ma è uno dei migliori del game. Chissà, magari come dice lui in Father’s Day, nel prossimo disco anche Teseo scriverà una strofa”.

Prima di salutarci gli chiedo se la vocina che si sente è proprio quella di Teseo: "Sì, assolutamente! La registro spesso, anche se quando ho iniziato non c'era l'intenzione di usarla. Poi è venuto tutto naturale. Ho impiegato circa due anni per questo disco: quando sono diventato papà ho iniziato con le prime produzioni, per poi chiamare tutti gli artisti e chiudere l'album qui a Milano. Non è semplice, perché sono tanti, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, sono molto felice e soddisfatto, e spero che vi piaccia".

Ci salutiamo, con l'augurio di sentire i brani presto dal vivo. Perché Sick Luke, live, spacca.

Tracklist

01 OGNI SBAGLIO (Feat.BLANCO & Simba La Rue)

02 MONEY MACHINE (Feat.Lazza & Tony Effe)

03 KEANU REEVES (Feat.Tedua)

04 DA QUANDO CI SEI TU (Feat.Alfa)

05 PICCOLA (Feat.Piccolo & Thasup)

06 MAYDAY (Feat.Capo Plaza)

07 TESTA O CROCE (Feat.Sayf)

08_NON IN VENDITA (Feat.Nayt & Rose Villain)

09 LE DONNE (Feat.Tony Effe)

10 SU E GIU (Feat.Piccolo & Clams Casino)

11 AIR (Feat.Venerus & Ele A)

12 AMAMI X CHI SONO (Feat.Glocky & Side Baby)

13 FATHER'S DAY (Feat.Duke Montana)