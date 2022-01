Sick Luke, l'album X2 è il nuovo manifesto della musica italiana

Un disco le cui tracce sono specchio dell’anima artistica di Luke scissa tra luce e oscurità, proprio come il simbolo che lo ha reso celebre: il farfastrello, metà farfalla, metà pipistrello. Per svelare la tracklist, Sick Luke ha pubblicato un video con visual effects in 3D che trasporta subito nell’immaginario dark, misterioso e fumettistico di Luke. Avventura, curiosità e mistero sono gli ingredienti chiave del racconto, che catapulta i due ragazzi protagonisti nel magico e oscuro mondo del producer.



Tra i brani più attesi del primo producer-album di Sick Luke spicca Solite pare in feat. con due dei nomi più imponenti e rivoluzionari della scena urban pop italiana: tha Supreme e Sfera Ebbasta. Un'accoppiata musicale che ha già dimostrato di essere portentosa e di funzionare benissimo, sia per compatibilità di sound che per riscontro da parte del pubblico sulle piattaforme streaming.

I due artisti danno il meglio di loro sulla base di un ispiratissimo Sick Luke, per un connubio di tre tra i più grandi talenti della nuova generazione pronti insieme a lanciare la “nuova wave” della musica italiana. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 7 gennaio.



X2 è disponibile in diversi formati: su CD, 2 LP colorati, 2 LP colorati autografati (in esclusiva per Amazon), bundle CD + felpa, bundle 2LP + felpa, bundle CD + manga (una storia originale ideata e disegnata in stile manga da Andrea Scanarini e Roberta Trocchia, di cui è protagonista Luke – in esclusiva per Amazon).



Sick Luke è uno dei più giovani e prolifici producer d’Italia. Ha assorbito dal padre Duke Montana, uno dei primi esponenti del rap in Italia, la passione per la musica, esibendo sin dalla prima adolescenza un innato talento nella produzione musicale. Creativo, estroso, visionario: così è stato definito negli anni dai fan e dagli innumerevoli artisti (Sfera Ebbasta, Ghali, Guè Pequeno, Mecna, Marracash, Fabri Fibra, Dark Polo Gang solo per citarne alcuni) che hanno scelto Luke per curare le produzioni dei loro pezzi.