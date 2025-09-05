Fred Again...in tour in Italia, sold out e show "the place to be"

Inizia all’ex Macello a Milano il tour italiano di Fred Again…e PARISI che, insieme, suonano per la prima volta nel nostro paese. Uno show tutto da ballare e tecnicamente ineccepibile: il musicista e produttore britannico, che per un’ora e mezza (senza pause) alterna le hit che conosciamo a qualche sorpresa che ha anche la voce e le barre di Marracash, fa chiaramente capire che i suoi live sono proprio "places to be". Provare per credere

Milano, ex Macello: the place to be. Fred Again..., musicista e produttore britannico, per la prima volta arriva in Italia. Cinque show annunciati a sorpresa e sold out in pochissimo tempo. Per la data numero uno, nel capoluogo lombardo, sono tanti i fan dell’artista arrivati anche dall’estero: sì, Fred ha scelto l’Italia per i suoi unici show del 2025. Non c’è tempo, bisogna esserci.

Fred Again...e PARISI per la prima volta a Milano, insieme

Lui lo sa e non delude neanche un istante, sin dal primo minuto: puntualissimo, alle 22 si sentono le prime note. Sul palco Fred e PARISI, duo di polistrumentisti e produttori italiani che da tempo collaborano con l’alchimista britannico della musica. Parte la musica, tutta rigorosamente dal vivo (ed è bene sottolinearlo, perché sono tutti così precisi e perfetti che sembra quasi la riproduzione di una playlist…ma non è così, anzi), e la gente si scatena. Una platea bellissima, perfettamente a tempo con la musica di un produttore che, sin dall’inizio, ha unito alle note e alle melodie samples di vita quotidiana. Lo ricorda lui stesso, interagendo con il pubblico, ma anche con alcune frasi chiave proiettate sugli schermi dietro di lui. Racconta di Actual Life, la sua trilogia in musica con cui definisce un nuovo modo di fare musica elettronica: sì, perché Fred sa mescolare magistralmente techno, ambient, house e dialoghi di vita vera. E lo fa anche dal vivo.

Si sente un brano di Marracash: collab in arrivo?

Poi è una hit dopo l’altra: ten, adore u, places to be (con Anderson .Paak su uno schermo nelle retrovie), Marea solo per citarne alcune. Non c’è show di Fred senza la sorpresa. Ed eccola che, puntualmente, arriva anche nel live di Milano: si sente la voce di Marracash, che il musicista britannico campiona live, con annessa apoteosi tra il pubblico che ora spera in una collaborazione tra gli artisti. Un po’ di pioggia porta Fred a chiudere con un leggero anticipo, ma lo show non perde nulla della sua intensità e anche della sua bellezza: sì, perché andare a sentire Fred è divertimento, musica fatta proprio bene e anche tanta, tanta, tanta bellezza. Fred, buonissima la prima. Fred, the place to be.