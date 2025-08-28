L’attesa è quasi terminata: Fred Again.. è pronto per le sue prime cinque date dal vivo in Italia, le uniche in Europa nel 2025. Si inizia il 4 settembre a Milano e con lui gli amici e collaboratori di sempre, PARISI, duo di produttori italianissimi che dal giorno zero sono accanto all'artista e produttore britannico. Ma chi è Fred? E perché piace così tanto, in tutto il mondo? Scopriamolo insieme