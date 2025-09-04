Tornano i Blue, il nuovo singolo è "One Last Time"

Esplora tutte le offerte Sky
Tornano i Blue, il nuovo brano è "One Last Time". L’album "Reflections" il 9 gennaio 2026

Musica

Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan annunciano il nuovissimo album di studio, "Reflections", in arrivo il 9 gennaio 2026, anticipato dal primo singolo pubblicato oggi, "One Last Time". I nuovi brani saranno presentati da un lungo tour mondiale che, a partire da novembre 2025 e per più di un anno, porterà l’amata boy band inglese in Asia e in Europa, compresi i già annunciati appuntamenti italiani il 13 e 14 novembre 2026 all’Unipol Forum di Assago (MI)

 

I Blue sono tornati!

Torna la storica boyband britannica, simbolo di un'intera generazione: i Blue pubblicano oggi "One Last Time", brano prequel del nuovo album "Reflections" in arrivo il 9 gennaio 2026. Tra le più importanti pop band britanniche del XXI secolo, i Blue vantano un catalogo ricco di iconiche mega hit, da ‘All Rise’ e ‘One Love’, a brani in cima alle classifiche dei singoli come ‘Too Close’, ‘If You Come Back’ e ‘Sorry Seems To Be the Hardest Word’ (con Elton John), a cui si aggiungono 6 singoli nella Top10. I loro primi 3 album hanno raggiunto la #1 nelle Album Charts e, insieme al loro ‘Best Of’, hanno ottenuto ben 12 certificazioni di platino solo nel Regno Unito.  Due volte vincitori del BRIT Award (British Pop Act e British Breakthroug Act), hanno riscosso successo anche in tutta Europa, Australia, Giappone e Nuova Zelanda. 

Il nuovo album "Reflections" sarà disponibile dal 9 gennaio 2026

Ora i Blue stanno cavalcando una nuova ondata di successo nell’era digitale con ‘One Love’ e ‘All Rise’, che hanno superato i 100 milioni di streaming su Spotify, con una crescita esplosiva su Instagram, TikTok e YouTube. Con 3,75 milioni di ascoltatori mensili e miliardi di visualizzazioni, il loro legame con i fan, più forte e luminoso che mai, è destinato a crescere ancora con ‘Reflections’, come dimostra la perla pop ‘One Last Time’, un brano che cattura i mega ritornelli e la voce imponente dei loro più grandi successi, questa volta con l’esaltante impeto di un nuovo stile pop-rock incisivo. La combinazione di testi tristi e musica edificante riflette una verità universale: è naturale soffrire per la fine di qualcosa di speciale, ma col tempo si riacquista l’apprezzamento per ciò che si aveva una volta.

Il significato del brano "One Last Time"

Duncan racconta: “One Last Time è una canzone che ho scritto l’anno scorso, dopo la morte di un mio caro amico. Mi ha colpito profondamente e ho scritto questa canzone subito dopo, ma non volevo che suonasse come un brano triste, così abbiamo pensato a un sound diverso per i Blue, con un’atmosfera più rock ma in grado di conservare tutti i tratti di una classica canzone dei Blue”. ‘One Last Time’ è stata scritta da Duncan James e Paul Visser. 

Le date del tour

NOVEMBRE 2025

17 – Taipei, TW, Taipei International Convention Center

19 – Shanghai, CN, Phase Livehouse

21 – Manila, PH, Playback Music Festival

23 – Bangkok, TH, Samyan Mirtown Hall

25 – Singapore, SG, The Theatre at Mediacorp

27 – Jakarta, ID, Kasablanka Hall

 

APRILE 2026

7 - Oxford, New Theatre

8 - Bournemouth, BIC - Windsor Hall

9 - Torquay, Princess Theatre

11 - Cardiff, Motorpoint Arena

12 -- Birmingham, Symphony Hall

13th - Stoke, Regent

15 - London, Eventim Apollo Hammersmith

16 - London, Eventim Apollo Hammersmith

18 - Brighton, Centre

19 - Bristol, Beacon

20 - Bristol, Beacon

22 - Southend, Cliffs Pavilion

23 - Derby, Valiant Live

25 - York, Barbican

26 - Manchester, Bridgewater Hall

27 - Glasgow, Royal Concert Hall

29 - Newcastle, O2 City Hall

30 - Liverpool, Philharmonic

 

MAGGIO 2026

2 - Berlin, Uber Eats Music Hall

3 - Munich, TonHalle

5 - Hannover, Pavillon

6 - Cologne, Palladium

7 - Hamburg, Grosse Freiheit 36

9 - Ostrava, Arena Indoor

10 - Tilburg, 013 Poppodium

11 - Brussels, Ancienne Belgique

13 - Vienna, Gasometer

15 - Luxembourg, Den Atelier

 

NOVEMBRE 2026

13 + 14, Milano, Unipol Arena

Spettacolo: Per te