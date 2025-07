Blue in concerto al Marostica Summer Festival, la possibile scaletta

Nati a Londra nel 2000, i Blue esordiscono con All Rise nel 2001 e diventano rapidamente una delle boyband di riferimento del nuovo millennio. In pochi anni collezionano hit come One Love, If You Come Back, Breathe Easy e il celebre duetto con Elton John in Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Dopo una pausa tra il 2005 e il 2009, tornano in attività con nuovi tour e nel 2011 rappresentano il Regno Unito all’Eurovision. Da allora, hanno mantenuto attiva la loro carriera con album, concerti e apparizioni televisive. Il loro sound, che mescola pop, R&B e armonie vocali, resta riconoscibile e attuale.