Ernia annuncia il nuovo album Per Soldi e Per Amore

È finita l'attesa. Tre anni dopo l’ultimo disco, Ernia torna con un nuovo capitolo della sua carriera. Il duca di Milano, come è stato ribattezzato, ha annunciato Per Soldi e Per Amore , il suo nuovo album in uscita venerdì 19 settembre per Island Records (Universal Music Italia), già disponibile in presave su tutte le piattaforme digitali e in preorder nei formati fisici CD e Vinile Standard, CD autografato, Vinile autografato e Vinile Deluxe.

IL DISCO RACCONTA IL CAMBIAMENTO DEI TRENT'ANNI

Il disco, un viaggio tra riflessioni, gratitudine e maturità, rappresenta il lavoro più intimo e introspettivo di Ernia. Per Soldi e Per Amore nasce dalla fase di cambiamento che si accompagna al traguardo dei 30 anni (compiuti nel 2023), dunque l’artista fa i conti con il proprio presente e si confronta con il passato. Dopo una lunga attesa da parte del pubblico che da sempre apprezza la sua linea di scrittura che mira dritta al punto e a distanza di tre anni da Io Non Ho Paura, con questo Per Soldi e Per Amore Ernia prova a sciogliere i contrasti interiori che da sempre sono linfa della sua produzione, scendendo a patti con le scelte fatte per amore e le decisioni prese per soldi. In Per Soldi e Per Amore l’artista cerca una convivenza pacifica tra le dicotomie che caratterizzano l’essere umano, trovando il punto d’incontro tra le due anime che hanno caratterizzato il suo percorso musicale: Ernia e Matteo: "Questo disco per me rappresenta un giro di boa nella mia carriera: è il primo dopo i 30 anni ed era il momento di tirare le somme sulla mia vita finora", ha commentato Matteo Professione, questo il suo nome anagrafico, uno dei rapper più amati e stimati dalla sua generazione