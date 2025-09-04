Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Ernia annuncia il nuovo album Per Soldi e Per Amore

Musica

Il disco uscirà il 19 settembre e delinea la fase di cambiamento che accompagna il compimento dei trent'anni

È finita l'attesa. Tre anni dopo l’ultimo disco, Ernia torna con un nuovo capitolo della sua carriera. Il duca di Milano, come è stato ribattezzato, ha annunciato Per Soldi e Per Amore, il suo nuovo album in uscita venerdì 19 settembre per Island Records (Universal Music Italia), già disponibile in presave su tutte le piattaforme digitali e in preorder nei formati fisici CD e Vinile Standard, CD autografato, Vinile autografato e Vinile Deluxe. 

IL DISCO RACCONTA IL CAMBIAMENTO DEI TRENT'ANNI

Il disco, un viaggio tra riflessioni, gratitudine e maturità, rappresenta il lavoro più intimo e introspettivo di Ernia. Per Soldi e Per Amore nasce dalla fase di cambiamento che si accompagna al traguardo dei 30 anni (compiuti nel 2023), dunque l’artista fa i conti con il proprio presente e si confronta con il passato. Dopo una lunga attesa da parte del pubblico che da sempre apprezza la sua linea di scrittura che mira dritta al punto e a distanza di tre anni da Io Non Ho Paura, con questo Per Soldi e Per Amore Ernia prova a sciogliere i contrasti interiori che da sempre sono linfa della sua produzione, scendendo a patti con le scelte fatte per amore e le decisioni prese per soldi. In Per Soldi e Per Amore l’artista cerca una convivenza pacifica tra le dicotomie che caratterizzano l’essere umano, trovando il punto d’incontro tra le due anime che hanno caratterizzato il suo percorso musicale: Ernia e Matteo: "Questo disco per me rappresenta un giro di boa nella mia carriera: è il primo dopo i 30 anni ed era il momento di tirare le somme sulla mia vita finora", ha commentato Matteo Professione, questo il suo nome anagrafico, uno dei rapper più amati e stimati dalla sua generazione

Approfondimento

Olly davanti a 34mila fan annuncia il suo primo stadio a Genova
FOTOGALLERY

1/13
Musica

"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere

Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Case a prima vista, Ida Di Filippo sposerà Pietro Al Bano. VIDEO

Spettacolo

L'agente immobiliare più amata del piccolo schermo ha ricevuto una proposta da sogno a Capri,...

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

In Concorso il quarto dei cinque film italiani in gara, Elisa di Leonardo Di Costanzo con Barbara...

Mostra del Cinema, 24 minuti di applausi per The Voice of Hind Rajab

Cinema

Dopo la proiezione del film drammatico della regista tunisina Kaouther Ben Hania, presentato in...

Ernia annuncia il nuovo album Per Soldi e Per Amore

Musica

Il disco uscirà il 19 settembre e delinea la fase di cambiamento che accompagna il compimento dei...

Tornano i Blue, il nuovo singolo è "One Last Time"

Musica

Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan annunciano il...

Spettacolo: Per te