Salmo in concerto a Milano il 6 settembre, la possibile scaletta

Dal rifugio in Sardegna al palco: l’artista torna con un disco intimo e potente, 16 videoclip dedicati e un live che si trasforma in parco a tema. Poi il Salmo World Tour 2025, da Padova a New York.

Salmo torna. E lo fa in grande stile. Il 6 settembre 2025 il rapper sardo sarà protagonista al Fiera Milano Live di Rho con Lebonski Park, un evento che travalica i confini del concerto per trasformarsi in una vera esperienza immersiva. Al centro ci sarà il nuovo progetto discografico, Ranch, uscito da poco e già destinato a segnare un nuovo capitolo della sua carriera.

Ranch, il rifugio creativo di Salmo Lontano dall’immaginario western, Ranch rappresenta per Salmo qualcosa di intimo e personale: il suo rifugio in collina, nel cuore della Sardegna. È lì che ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dai social, per ritrovare sé stesso, la sua famiglia e la sua musica. Un luogo dove mettere in pausa tutto, ripensare alle priorità e dare forma a una nuova esplosione di creatività. Il risultato è un album ruvido, tagliente ed eterogeneo, che riflette la volontà di non farsi incasellare: 16 tracce essenziali, con un solo featuring – quello con Kaos in Bye Bye – e un’estetica nuova. Ogni brano è accompagnato da un video dedicato, creando un flusso narrativo unico che amplifica il viaggio sonoro e visivo del disco. Ad accendere i motori ci ha pensato On Fire, opening track e primo singolo estratto, con un videoclip firmato da YouNuts! in cui Salmo si mostra come assoluto protagonista.

Lebonski Park: Milano al centro della scena Il primo grande appuntamento dal vivo sarà Lebonski Park, sabato 6 settembre a Milano. Più che un concerto, un parco a tema dedicato a Salmo: scenografie spettacolari, richiami visivi alla sua discografia e un impianto narrativo pensato per trasportare i fan nel cuore di Ranch. Uno show che promette quasi due ore di musica, tra i nuovi brani e i grandi classici – da 90MIN a Hellvisback, passando per Ricchi e morti, Il cielo nella stanza e Perdonami.

Il Salmo World Tour 2025 Dopo l’evento milanese, Salmo partirà con una nuova tournée internazionale, il Salmo World Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360. Tra ottobre e dicembre il rapper porterà Ranch e il meglio del suo repertorio nei palasport italiani e nei club europei e americani. Date italiane • 9 ottobre – Padova (Fiera) • 11 ottobre – Torino (Inalpi Arena) • 18 ottobre – Eboli (Palasele) • 21 ottobre – Roma (Palazzo dello Sport) • 26 ottobre – Firenze (Mandela Forum) • 28 ottobre – Bologna (Unipol Arena) Date europee • 4 novembre – Barcellona (Razzmatazz) • 5 novembre – Madrid (Sala Mon) • 9 novembre – Londra (Village Underground) • 10 novembre – Parigi (Café de la Danse) • 12 novembre – Berlino (Kantine am Berghain) • 13 novembre – Stoccolma (Bar Brooklyn) Date americane • 12 dicembre – Los Angeles (The Peppermint Club) • 14 dicembre – Toronto (Garrison) • 16 dicembre – New York (SOB’s) • 18 dicembre – Miami (Revolution Live)

Salmo, tra musica e nuove narrazioni Negli ultimi mesi l’artista ha mostrato anche un’altra faccia, quella da attore e music supervisor nella serie Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco. Un’esperienza che, come lui stesso ha raccontato, lo ha influenzato anche nella scrittura del nuovo disco: “In certi momenti ho seguito la strada del mio personaggio Snake, che si isola per necessità e per ritrovare sé stesso”. Con Ranch e il Lebonski Park, Salmo riafferma la sua identità: quella di un artista che vive per l’arte, che non si adagia, che cerca costantemente nuove forme per raccontarsi. E il palco – in Italia, in Europa, negli States – resta il luogo privilegiato dove questa potenza esplode.