Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Ligabue, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Musica
©Getty

Dopo il tour Certe Notti in Europa, in programma nel mese di maggio del prossimo anno, il 21 giugno l’artista sarà sul palco dello stadio San Siro di Milano

Dopo il grande show da 100.000 persone alla RCF Arena di Reggio Emilia nel giugno di quest’anno, il 6 settembre Luciano Ligabue sarà in concerto alla Reggia di Caserta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

luciano ligabue, la possibile scaletta dello show alla reggia di caserta

Come annunciato da Luciano Ligabue in un post sul suo profilo Instagram da oltre 900.000 follower, il grande evento in programma a Caserta avrà inizio venerdì 5 settembre. Un villaggio con diverse aree accoglierà il pubblico per due giorni all’insegna della musica e del divertimento. Presente anche un’area cinema. Come riportato sul sito di Ticketone, sabato 6 settembre, alle ore 21.00, si accenderanno i riflettori sul palco della Reggia di Caserta, questo l’indirizzo: Piazza Carlo di Borbone, 81010, Caserta.

 

Al momento il rocker (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Questa i brani eseguiti a Campovolo:

  • I ragazzi sono in giro
  • Questa è la mia vita
  • I duri hanno due cuori
  • La metà della mela
  • Lambrusco e pop corn
  • Il giorno dei giorni
  • Cosa vuoi che sia
  • Le donne lo sanno
  • Lettera a G.
  • Happy Hour
  • Figlio di un cane
  • Bambolina e barracuda
  • Non è tempo per noi
  • Piccola stella senza cielo
  • Balliamo sul mondo
  • Buon compleanno Elvis
  • Quella che non sei
  • Seduto in riva al fosso
  • Vivo morto o x
  • Hai un momento Dio
  • Si viene e si va
  • Il meglio deve ancora venire
  • Il mio nome è mai più / Leggero
  • Viva!
  • A che ora è la fine del mondo?
  • Tra palco e realtà
  • Urlando contro il cielo
  • Certe notti

Approfondimento

Sugar Music rafforza e sviluppa la collaborazione con Ligabue

A maggio Luciano Ligabue darà il via al tour Certe Notti in Europa in programma in otto città: Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo. Ecco il calendario con tutti i dettagli degli appuntamenti:

  • 1° maggio, Barcellona – Razzmatazz
  • 2 maggio, Madrid – Sala Riviera
  • 8 maggio, Parigi – Olympia
  • 9 maggio, Londra - 02 SHEPHERD'S BUSH
  • 11 maggio, Utrecht - Tivolivredenburg Ronda
  • 12 maggio, Bruxelles – Cirque Royal
  • 14 maggio, Lussemburgo – Rockhal
  • 16 maggio, Zurigo – The Hall

 

Successivamente, il cantautore sarà protagonista della terza tappa de La Notte di Certe Notti in programma sul palco dello stadio San Siro di Milano il 20 giugno del prossimo anno.

Approfondimento

Ligabue a Campovolo: festa da 100.000 cuori. In arrivo show a San Siro

Luciano Ligabue è tra i cantautori di maggior successo della scena discografica italiana, tra i suoi album più acclamati troviamo Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis, Miss Mondo e Arrivederci, mostro! Per quanto riguarda i brani, citiamo Balliamo sul mondo, Bar Mario, Urlando contro il cielo, Tra palco e realtà, L’odore del sesso e Sulla mia strada. Tra i suoi riconoscimenti troviamo la Targa Tenco per Certe Notti e il David di Donatello come Miglior regista esordiente per il film Radiofreccia.

FOTOGALLERY

Ansa/Getty

1/12
Approfondimenti

Ligabue compie 65 anni, l'evoluzione dei look dagli esordi a oggi

Dallo stile rock anni ’80 e ’90, fino alle giacche e alle camicie in tessuti leggeri dei tempi più recenti: il cantante ha sfoggiato, in oltre 30 anni di carriera, stili diversi, ma sempre originali. Ecco come è cambiato dal 1990 ad oggi

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Festival di Venezia 2025, madri, padri e figli sul red carpet. FOTO

Cinema

Da Jacob Elordi accompagnato da mamma Melissa, fino alle figlie adolescenti di Pierfrancesco...

12 foto

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

In Concorso The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania su Gaza e il terzo tra i cinque...

South Park, i dazi di Trump aumentano i prezzi dei Labubu nel trailer

Serie TV

Il video che anticipa ciò che vedremo nella puntata in onda questa sera, in USA, della 27°...

Ligabue, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Musica

Dopo il tour Certe Notti in Europa, in programma nel mese di maggio del prossimo anno, il 21...

La grazia, una nuova clip del film di Paolo Sorrentino

Cinema

Nelle immagini il Presidente De Santis chiede correzioni, individua punti deboli e solo...

Spettacolo: Per te