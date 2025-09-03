Ligabue, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Come annunciato da Luciano Ligabue in un post sul suo profilo Instagram da oltre 900.000 follower, il grande evento in programma a Caserta avrà inizio venerdì 5 settembre. Un villaggio con diverse aree accoglierà il pubblico per due giorni all’insegna della musica e del divertimento. Presente anche un’area cinema. Come riportato sul sito di Ticketone , sabato 6 settembre, alle ore 21.00 , si accenderanno i riflettori sul palco della Reggia di Caserta, questo l’indirizzo: Piazza Carlo di Borbone, 81010, Caserta.

Luciano Ligabue è tra i cantautori di maggior successo della scena discografica italiana, tra i suoi album più acclamati troviamo Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis, Miss Mondo e Arrivederci, mostro! Per quanto riguarda i brani, citiamo Balliamo sul mondo, Bar Mario, Urlando contro il cielo, Tra palco e realtà, L’odore del sesso e Sulla mia strada. Tra i suoi riconoscimenti troviamo la Targa Tenco per Certe Notti e il David di Donatello come Miglior regista esordiente per il film Radiofreccia.