RTL 102.5 Power Hits Estate 2025: tutto quello che c'è da sapere

Introduzione
Lunedì 1° settembre Matteo Campese e Paola Di Benedetto condurranno lo show RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, nato da un’idea di Lorenzo Suraci. Attesa per l’assegnazione del titolo di Power Hit dell'estate 2025. Sul palco tantissimi protagonisti della musica: da Alfa ai The Kolors passando per Anna, Elodie, Gabry Ponte, Irama, Noemi, Salmo e Sarah Toscano. Sarà possibile seguire l’evento in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8
Quello che devi sapere
RTL 102.5 Power Hits Estate 2025
L’evento, nato da un’idea di Lorenzo Suraci, celebra i brani che hanno dominato l’airplay radiofonico di questa estate. Attesa per l’assegnazione del titolo di Power Hit dell'estate 2025. Tantissimi artisti si alterneranno sul palco per una serata all’insegna della grande musica.
Chi conduce
Matteo Campese e Paola Di Benedetto sono i conduttori di questa edizione del Power Hits Estate 2025.
Quando si svolge
L'attesa manifestazione musicale si svolgerà lunedì 1° settembre 2025.
A che ora inizia
Come riportato sul sito ufficiale di RTL 102.5, il sipario sull’evento si alzerà alle ore 21.00.
Dove si svolge
Il Power Hits Estate andrà in onda dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. La regia è di Luigi Antonini.
Dove vederlo
Sarà possibile seguire il Power Hits Estate in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.
I cantanti in scaletta: Alfa
Il giovane artista ha conquistato l’estate con il singolo A me mi piace in collaborazione con Manu Chao. Il brano ha raggiunto anche il primo posto della classifica FIMI delle canzoni più vendute in Italia.
I cantanti in scaletta: Anna
La rapper è tra le protagoniste di questi mesi grazie al tormentone estivo Desolée.
I cantanti in scaletta: Annalisa
Dopo aver lanciato il brano Maschio, tra pochi giorni Annalisa pubblicherà l’atteso singolo Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni.
I cantanti in scaletta: Blanco
Dopo il grande ritorno con il brano Piangere a 90, a giugno Blanco ha pubblicato il nuovo singolo Maledetta rabbia.
I cantanti in scaletta: Boomdabash
Il Power Hits Estate potrà contare anche sulla presenza dei Boomdabash, una delle formazioni italiane di maggior successo degli ultimi anni.
I cantanti in scaletta: Bresh
Presente in scaletta anche Bresh. A giugno il rapper ha pubblicato il nuovo progetto discografico Mediterraneo.
I cantanti in scaletta: Carl Brave
Annunciato anche Carl Brave. L’artista romano ha conquistato le classifiche con il tormentone estivo Perfect in collaborazione con Sarah Toscano.
I cantanti in scaletta: Clara
Proseguiamo con Clara. Dopo la partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, l’artista ha conquistato il pubblico con Scelte Stupide in duetto con Fedez.
I cantanti in scaletta: Coez
Lunedì 1° settembre la splendida cornice dell’Arena di Verona ospiterà anche Coez.
I cantanti in scaletta: Dardust
La grande serata musicale del Power Hits Estate 2025 vedrà anche la partecipazione di Dardust.
I cantanti in scaletta: Elodie
In attesa dell’inizio della tournée autunnale nei palazzetti, Elodie calcherà il palco dell’Arena di Verona.
I cantanti in scaletta: Fabio Rovazzi
L’evento, condotto da Matteo Campese e Paola Di Benedetto, vedrà anche la partecipazione di Fabio Rovazzi.
I cantanti in scaletta: Fabri Fibra
Il 20 giugno Fabri Fibra ha pubblicato l’album Mentre Los Angeles brucia contenete anche il singolo Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro.
I cantanti in scaletta: Fedez
Il rapper ha dominato le classifiche estive con il tormentone Scelte Stupide in collaborazione con Clara.
I cantanti in scaletta: Francesco Gabbani
Dopo la partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio il cantautore ha lanciato l’album Dalla tua parte.
I cantanti in scaletta: FUCKYOURCLIQUE
A fine giugno il collettivo ha pubblicato il singolo Cabaret con Fabio Rovazzi e Orietta Berti.
I cantanti in scaletta: Gabry Ponte
Presente anche Gabry Ponte. Il DJ e produttore ha rappresentato San Marino con il brano Tutta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.
I cantanti in scaletta: Gaia
Dopo aver fatto ballare tutti con il brano Chiamo io chiami tu, nei giorni scorsi l’artista ha lanciato il nuovo singolo Nuda.
I cantanti in scaletta: Gigi D’Alessio
Proseguiamo con Gigi D’Alessio. Nel maggio dello scorso anno il cantautore ha pubblicato l’album Fra.
I cantanti in scaletta: Irama
Nei giorni scorsi Irama ha lanciato il nuovo singolo Ex in collaborazione con Elodie. Nel giugno del prossimo anno l’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano.
I cantanti in scaletta: Levante
A inizio giugno l’acclamata cantautrice ha pubblicato il nuovo singolo Maimai.
I cantanti in scaletta: Loredana Bertè
Loredana Bertè è reduce dal successo del singolo Una stupida scusa in collaborazione con i Boomdabash.
I cantanti in scaletta: Lucio Corsi
Presente anche Lucio Corsi. A marzo il cantautore ha pubblicato l’album Volevo essere un duro.
I cantanti in scaletta: Mari Froes
Sul palco Mari Froes. A novembre l’artista sarà in concerto in quattro città italiane: Torino, Milano, Roma e Bologna.
I cantanti in scaletta: Noemi
Continuiamo con Noemi, reduce dal successo di Non sono io e Oh ma in collaborazione con Rocco Hunt.
I cantanti in scaletta: Orietta Berti
L’artista ha conquistato le classifiche estive con il brano Cabaret con Fabio Rovazzi e i FUCKYOURCLIQUE.
I cantanti in scaletta: Rkomi
A maggio il rapper ha pubblicato l’album Decrescendo contenente anche il singolo Il ritmo delle cose presentato sul palco del Teatro Ariston.
I cantanti in scaletta: Rocco Hunt
Il rapper è tra i grandi protagonisti dell’estate grazie alla canzone Oh ma in duetto con Noemi.
I cantanti in scaletta: Rose Villain
L’Arena di Verona vedrà presente anche Rose Villain. A marzo l’artista ha pubblicato l’album Radio Vega.
I cantanti in scaletta: Sal Da Vinci
Matteo Campese e Paola Di Benedetto condurranno la serata che vedrà presente Sal Da Vinci
I cantanti in scaletta: Salmo
A maggio il rapper ha lanciato il nuovo progetto discografico Ranch contenente il singolo On Fire.
I cantanti in scaletta: Sarah Toscano
Sul palco Sarah Toscano. La giovane artista ha conquistato le classifiche di questi mesi con Perfect in collaborazione con Carl Brave.
I cantanti in scaletta: Sayf
A giugno il rapper ha lanciato Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni a Rkomi.
I cantanti in scaletta: Serena Brancale
Continuiamo con Serena Brancale, fresca del successo di Serenata con Alessandra Amoroso.
I cantanti in scaletta: Tananai
Sul palco anche Tananai. A inizio giugno l’artista ha pubblicato il singolo Bella madonnina.
I cantanti in scaletta: The Kolors
Annunciati anche i The Kolors, tra i loro successi più recenti ricordiamo Pronto come va e Tu con chi fai l’amore.
I cantanti in scaletta: Tredici Pietro
Presente Tredici Pietro. Il giovane artista ha collaborato con Fabri Fibra per Che gusto c’è.
La scaletta
Al momento la produzione dell’evento non ha rilasciato la scaletta ufficiale della serata.
Future Hits Live di Radio Zeta
Archiviato l’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, martedì 2 settembre l’Arena di Verona ospiterà il Future Hits Live di Radio Zeta dedicato alla Generazione Zeta. Tantissimi artisti si altereranno sul palco.