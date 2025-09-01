RTL 102.5 Power Hits Estate 2025: tutto quello che c'è da sapere

Introduzione

Lunedì 1° settembre Matteo Campese e Paola Di Benedetto condurranno lo show RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, nato da un’idea di Lorenzo Suraci. Attesa per l’assegnazione del titolo di Power Hit dell'estate 2025. Sul palco tantissimi protagonisti della musica: da Alfa ai The Kolors passando per Anna, Elodie, Gabry Ponte, Irama, Noemi, Salmo e Sarah Toscano. Sarà possibile seguire l’evento in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8