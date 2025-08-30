Esplora tutte le offerte Sky
Franz Ferdinand in concerto a Roma, la possibile scaletta

Musica
©Getty

La band scozzese chiude stasera il mini-tour italiano al Roma Summer Fest: in scaletta i grandi classici e le hit che li hanno resi icone dell’indie-rock.

L’attesa sta per finire: questa sera alla Cavea del Parco della Musica, i Franz Ferdinand saliranno sul palco del Roma Summer Fest per l’ultima tappa del loro mini-tour italiano. Dopo i concerti di Romano d’Ezzelino e San Mauro Pascoli, sarà la capitale a ospitare il gran finale, in una location che unisce suggestione architettonica e acustica perfetta per un live ad alta energia.

Una scaletta da greatest hits

Il concerto proporrà un viaggio nella carriera ventennale della band guidata da Alex Kapranos, con una scaletta che mescolerà brani storici e pezzi più recenti. I fan potranno aspettarsi l’apertura con “The Dark of the Matinée”, seguita da classici come “Do You Want To”, “Walk Away” e “No You Girls”.

Non mancheranno momenti di puro ballo con “Michael”, “Love Illumination” e “Bar Lonely”, fino all’esplosione corale di “Take Me Out”, che promette di trasformare la Cavea in un’unica, gigantesca pista. Per il gran finale, i bis dovrebbero includere “Evil and a Heathen” e soprattutto “This Fire”, il brano che più di tutti racchiude l’anima incendiaria dei Franz Ferdinand.

L’atmosfera della Cavea

La Cavea dell’Auditorium Parco della Musica offrirà un contesto unico: un’arena all’aperto immersa nell’architettura di Renzo Piano, che si trasformerà in un crocevia di energia indie-rock e partecipazione corale. Un luogo che, negli anni, ha ospitato alcuni dei più grandi nomi della scena internazionale e che stasera si prepara ad accogliere una delle band simbolo dei 2000. Il live romano confermerà ancora una volta lo speciale rapporto tra i Franz Ferdinand e il pubblico italiano, costruito attraverso numerose esibizioni in festival e rassegne che hanno scandito la loro carriera.

La scaletta probabile del concerto dei Franz Ferdinand a Roma

  • The Dark of the Matinée

  • Night or Day

  • Do You Want To

  • Walk Away

  • Build It Up

  • No You Girls

  • Audacious

  • Michael

  • Bar Lonely

  • Jacqueline

  • Love Illumination

  • Take Me Out

  • Black Eyelashes

  • Ulysses

  • Hooked

  • Outsiders

 

