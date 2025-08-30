Franz Ferdinand in concerto a Roma, la possibile scaletta

La band scozzese chiude stasera il mini-tour italiano al Roma Summer Fest: in scaletta i grandi classici e le hit che li hanno resi icone dell’indie-rock.

L’attesa sta per finire: questa sera alla Cavea del Parco della Musica , i Franz Ferdinand saliranno sul palco del Roma Summer Fest per l’ultima tappa del loro mini-tour italiano. Dopo i concerti di Romano d’Ezzelino e San Mauro Pascoli, sarà la capitale a ospitare il gran finale, in una location che unisce suggestione architettonica e acustica perfetta per un live ad alta energia.

Non mancheranno momenti di puro ballo con “Michael” , “Love Illumination” e “Bar Lonely” , fino all’esplosione corale di “Take Me Out” , che promette di trasformare la Cavea in un’unica, gigantesca pista. Per il gran finale, i bis dovrebbero includere “Evil and a Heathen” e soprattutto “This Fire” , il brano che più di tutti racchiude l’anima incendiaria dei Franz Ferdinand.

Il concerto proporrà un viaggio nella carriera ventennale della band guidata da Alex Kapranos , con una scaletta che mescolerà brani storici e pezzi più recenti. I fan potranno aspettarsi l’apertura con “The Dark of the Matinée” , seguita da classici come “Do You Want To” , “Walk Away” e “No You Girls” .

L’atmosfera della Cavea

La Cavea dell’Auditorium Parco della Musica offrirà un contesto unico: un’arena all’aperto immersa nell’architettura di Renzo Piano, che si trasformerà in un crocevia di energia indie-rock e partecipazione corale. Un luogo che, negli anni, ha ospitato alcuni dei più grandi nomi della scena internazionale e che stasera si prepara ad accogliere una delle band simbolo dei 2000. Il live romano confermerà ancora una volta lo speciale rapporto tra i Franz Ferdinand e il pubblico italiano, costruito attraverso numerose esibizioni in festival e rassegne che hanno scandito la loro carriera.