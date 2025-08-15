Ferragosto, i concerti da non perdere. Da Prato Nevoso a Olbia

L'offerta di divertimento per Ferragosto comprende decine di concerti ed eventi musicali dal Nord al Sud Italia, tra questi spicca il Concerto Sinfonico di Ferragosto sulle montagne di Prato Nevoso, nel Comune di Frabosa Sottana, nel Cuneese, che l'anno scorso fu rinviato per il maltempo. L'Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo eseguirà colonne sonore di John Williams tra 'Star Wars', 'Harry Potter', 'Indiana Jones' e 'Jurassic Park'. L'ingresso è gratuito e lo scenario alpino è impagabile ma sarà possibile seguire il concerto anche in diretta su Rai3 a partire dalle ore 12,45.

Spostandoci in Friuli-Venezia Giulia, alla Ca' Margherita di Lignano Sabbiadoro si terrà la prima edizione del Trapstar Summer Festival, con Glocky, Icy Subzero, Waze e Fashion Forty; biglietti a partire da 15 euro e possibilità di acquistare pacchetti cena più ingresso. In Toscana, per i turisti più mattinieri, sul pontile di Forte dei Marmi andrà in scena all'alba un concerto del violinista Yuri Revich e del pianista Cesare Goretta, seguito da una colazione offerta al pubblico. Più movimentato il programma sulla Riviera romagnola con il Ferragosto Beach Party al Rimini Beach Arena, targato Cocoricò, con Seth Troxler, PAWSA e Miguelle&Tons in console fino a notte fonda; l'ingresso è a pagamento.



Ferragosto è anche il penultimo giorno del Red Valley Festival all'Olbia Arena in Sardegna che spazia tra generi come pop, urban, rap e dance. Sul palco saliranno Anna, Lazza, Steve Aoki, Tony Effe e molti altri artisti. A Napoli torna il Concerto di Ferragosto all'Alba sulla terrazza panoramica di Sant'Antonio a Posillipo. Dalle 5 del mattino, con ingresso gratuito, unisce musica, natura e un panorama spettacolare. Piazza del Plebiscito ospiterà la quinta edizione di "Restate a Napoli", la rassegna gratuita promossa dal Comune e diretta da Lello Arena che a Ferragosto prevede alle 19.30 il concerto degli Human Tapes, seguito alle 21 dal pre-show curato dagli allievi dell'Accademia C.I.O.E.' e dall'esibizione di Peppe Servillo con il Solis String Quartet.



In Puglia a Ferragosto prosegue l'Oversound Music Festival, un festival itinerante tra l'anfiteatro naturale delle Cave del Duca, a Lecce, e altre località della regione. Il suggestivo borgo salentino di Carovigno propone il concerto gratuito in piazza di Gaia Gozzi, la cantautrice vincitrice di 'Amici' con influenze pop, soul e world music che presenterà i suoi successi come 'Cuore amaro' e 'Chiamo io'. In Sicilia l'evento più atteso del Ferragosto è l"Unlocked Music Festival', in programma a Castellammare del Golfo nell'ambito della Castellammare Art Music Week. Dalle 17 si succederanno sul palco numerosi Dj e a mezzanotte il brasiliano Mochakk sarà affiancato dalla producer italiana Silvie Loto.