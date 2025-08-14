Esplora tutte le offerte Sky
Fiorella Mannoia, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Reduce dal successo dell’album Disobbedire, pubblicato nel novembre dello scorso anno, Fiorella Mannoia sarà in concerto a Roccella Jonica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

fiorella mannoia a roccella jonica, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la musica di Fiorella Mannoia. Sabato 16 agesto la cantautrice si esibirà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la cantautrice non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 15 luglio al concerto di Mirano:

  • Caffè nero bollente
  • Combattente
  • Nessuna conseguenza
  • Io vivrò (senza te)
  • Come si cambia
  • Le notti di maggio
  • Giovanna D’Arco
  • Pescatore
  • In viaggio
  • Disobbedire
  • Il peso del coraggio
  • Margherita
  • Bésame mucho / Quizás quizás quizás
  • Che sia benedetta
  • Sally
  • Mariposa
  • Quello che le donne non dicono
  • Il cielo d’Irlanda
  • Il disertore

 

Dopo lo spettacolo di Roccella Jonica, domenica 17 agosto Fiorella Mannoia sarà in concerto al Teatro dei Ruderi di Diamante. In seguito, la cantautrice farà tappa in numerose città: da Benevento a Cortona passando per Agrigento, Modica, Mantova e Pisa. Questo il calendario completo dei prossimi appuntamenti:

  • 17 agosto 2025 – Diamante (CS), Teatro dei Ruderi
  • 18 agosto 2025 - Ischia (NA), Arena Negombo
  • 20 agosto 2025 – Presicce (LE), Piazza delle regioni
  • 22 agosto 2025 – Apricena (FG), Cava dell’Erba
  • 23 agosto 2025 –Grottaglie (TA), Cave di Fantiano
  • 25 agosto 2025 - Benevento, Piazza Cardinal Pacca
  • 27 agosto 2025 – Milazzo (ME), Teatro al Castello
  • 29 agosto 2025 – Agrigento, Live Arena
  • 30 agosto 2025 – Modica (RG), Auditorium Mediterraneo
  • 2 settembre 2025 – Mantova, Palazzo Te
  • 4 settembre 2025 – Pisa, Piazza dei Cavalieri
  • 6 settembre 2025 - Cortona (AR), Piazza Signorelli

Nel corso degli anni Fiorella Mannoia (FOTO) si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena discografica italiana. Tra i suoi album ricordiamo Momento delicato, Di terra e di vento, I treni a vapore, Fragile e Ho imparato a sognare. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Pescatore con Pierangelo Bertoli a Domani è primavera con Michele Bravi.

Spettacolo: Per te