Fiorella Mannoia, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Dopo lo spettacolo di Roccella Jonica, domenica 17 agosto Fiorella Mannoia sarà in concerto al Teatro dei Ruderi di Diamante. In seguito, la cantautrice farà tappa in numerose città: da Benevento a Cortona passando per Agrigento e Modica

Reduce dal successo dell’album Disobbedire, pubblicato nel novembre dello scorso anno, Fiorella Mannoia sarà in concerto a Roccella Jonica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

fiorella mannoia a roccella jonica, la possibile scaletta Nuovo appuntamento con la musica di Fiorella Mannoia. Sabato 16 agesto la cantautrice si esibirà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la cantautrice non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 15 luglio al concerto di Mirano: Caffè nero bollente

Combattente

Nessuna conseguenza

Io vivrò (senza te)

Come si cambia

Le notti di maggio

Giovanna D’Arco

Pescatore

In viaggio

Disobbedire

Il peso del coraggio

Margherita

Bésame mucho / Quizás quizás quizás

Che sia benedetta

Sally

Mariposa

Quello che le donne non dicono

Il cielo d’Irlanda

Il disertore Approfondimento Semplicemente Fiorella, il concerto di Mannoia alle Terme di Caracalla

Dopo lo spettacolo di Roccella Jonica, domenica 17 agosto Fiorella Mannoia sarà in concerto al Teatro dei Ruderi di Diamante. In seguito, la cantautrice farà tappa in numerose città: da Benevento a Cortona passando per Agrigento, Modica, Mantova e Pisa. Questo il calendario completo dei prossimi appuntamenti: 17 agosto 2025 – Diamante (CS), Teatro dei Ruderi

18 agosto 2025 - Ischia (NA), Arena Negombo

20 agosto 2025 – Presicce (LE), Piazza delle regioni

22 agosto 2025 – Apricena (FG), Cava dell’Erba

23 agosto 2025 –Grottaglie (TA), Cave di Fantiano

25 agosto 2025 - Benevento, Piazza Cardinal Pacca

27 agosto 2025 – Milazzo (ME), Teatro al Castello

29 agosto 2025 – Agrigento, Live Arena

30 agosto 2025 – Modica (RG), Auditorium Mediterraneo

2 settembre 2025 – Mantova, Palazzo Te

4 settembre 2025 – Pisa, Piazza dei Cavalieri

6 settembre 2025 - Cortona (AR), Piazza Signorelli Approfondimento “Disobbedire”, il nuovo album di Fiorella Mannoia