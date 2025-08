Concerto a Porto Torres saltato: Marco Carta colpito da malore

Marco Carta è stato ricoverato d’urgenza a Milano e il live di Porto Torres del 3 agosto è stato cancellato per “cause inderogabili”. Le sue condizioni sono stabili, il tour prosegue nelle altre date previste, mentre quella sarda sarà riprogrammata

Una decisione dell’ultima ora ha fermato il ritorno in Sardegna di Marco Carta. L’esibizione prevista domenica 3 agosto 2025 alla Torre Aragonese di Porto Torres è stata annullata a causa di un malore sopraggiunto poche ore prima dell’evento, che ha richiesto il ricovero d’urgenza presso l’Ospedale San Donato di Milano. Il cantante, 40 anni, è stato trattenuto per motivi precauzionali in regime di degenza e tuttora si trova sotto osservazione. Le fonti ufficiali parlano di condizioni "stabili" ma i medici hanno preferito mantenerlo in ospedale per almeno 24 ore

Le prime parole dello staff Al momento dell’annuncio – diffuso tramite una storia Instagram ufficiale – il team di Carta si è limitato a riferire che il concerto era stato annullato per "cause inderogabili", senza ancora specificare la natura dell’episodio. Solo in seguito è emersa la reale causa: il cantante è stato colto da un – tuttora indeterminato – malore che ha reso necessario un immediato intervento medico al pronto soccorso. Nonostante l’artista abbia tentato fino all’ultimo di salire sul palco, è stata ritenuta necessaria la sua permanenza in ospedale anche nella giornata odierna.

Il giro di concerti non si arresta Il “Solo Fantasia Tour 2025” aveva preso il via il 17 luglio scorso da Tricarico (Basilicata). Pur con l’annullamento di Porto Torres, le altre date confermate proseguono regolarmente: 12 agosto – Oliveto Lucano (MT)

20 agosto – San Martino D’Agri (PZ)

23 agosto – Chiaravalle (CZ)

24 agosto – Selargius (CA), tanto in Sardegna

28 agosto – Ragusa (RG)