Marco Carta, dopo sette anni finita la storia d’amore con Sirio

marco carta: “ci sarà sempre del bene nel mio cuore”

Marco Carta e Sirio Campedelli non sono più fidanzati. La notizia della conclusione della storia è arrivata direttamente dal cantante che si è aperto al pubblico in attesa dell’uscita del nuovo brano Sesso Romantico in uscita venerdì 17 giugno: “Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti. L’amore è sempre stata un’incredibile tempesta per me, un’incredibile avventura dalla quale non sempre ne sono uscito al plurale”.