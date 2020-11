Marco Carta, il nuovo singolo è Domeniche da Ikea

Ad un anno e mezzo dall'album “ Bagagli leggeri ”, Marco Carta pubblica il singolo “ Domeniche da IKEA ” con la partecipazione di Dj Angemi. Un autentico viaggio negli anni 80, come dichiarato dallo stesso artista sui social: “Ho accettato una bella sfida e mi emoziona tantissimo questo viaggio. “Domenica da IKEA” è una canzone dance, ma rilassata: spalmata nel tempo ma fuori dal tempo stesso che ritorna in questi nostri 20 20”. Lo stesso Marco Carta ha anche parlato come IKEA sia citata come metafora: “ Rappresenta un sogno d’amore, di felicità, un trasloco, l’emblema dell’essere adulti . Scagli la prima pietra chi, quando è diventato autonomo, non ha fatto i percorsi obbligati tra cucine, camere da letto e bagni”. I richiami agli anni 80 emozionano l'artista che nella nota stampa ricorda come abbia amato quel periodo “quello di Michael Jackson, Freddy Kruger, Ritorno al Futuro, l’odore di sigaretta nei bar, il sole che sembra non bastare mai, l’odore di mia madre, la dipendenza avvenente nei suoi confronti, le musicassette, Pippo Baudo, il sole che sembra non bastare mai, l’odore di decolorante del salone dei miei, le frange cotonate, le spalline che facevano sembrare gli uomini Goldrake. Tutte queste cose sono nella mia memoria: colorate e plastiche come gli anni 80, come questo mio viaggio”.

Per Angemi si tratta di una collaborazione inedita considerando il suo contesto prettamente orientato alla musica elettronica. Una sfida interessante che ricalca quanto fatto da Dua Lipa, The Weeknd e Lady Gaga negli ultimi mesi, ripescare dagli anni 80 quel sound così particolare e che sembra nuovamente ammaliare il mondo pop internazionale.

Il testo di “Domeniche da IKEA”

Autostrada

Più veloci della notte

Queste luci al neon

sembra un cocktail

io la berrò

così tutta d’un fiato

come shot

come se fossi abituato

ti ho cercato

in uno sguardo un po’ distratto

in un paio di occhi blu

che ci nuoto

che ci naufrago

non lo so

se l’amore ci fa bene

sai com’è

dormo poco e sogno male

Lontano

lontano

adesso che tutto va

lontano

lontano da te

E non mi manchi più

che te lo dico a fare

solo di notte ho questa maledetta idea

che cosa serve poi

te ne dovresti andare

io che perchè per te ho perso domeniche da Ikea

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

Casa nuova

qualche scatola in salotto

c’è scritto fragile

è la sintesi di un uomo

non lo so

quale sia la forza mia

la vita è un ring

e io sarò Rocky Balboa

Lontano

lontano

adesso che tutto va

lontano

lontano da te

E non mi manchi più

che te lo dico a fare

solo di notte ho questa maledetta idea

che cosa serve poi

te ne dovresti andare

io che perchè per te ho perso domeniche da Ikea

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

Lontano

lontano

lontano

lontano da te

E non mi manchi più

che te lo dico a fare

solo di notte ho questa maledetta idea

che cosa serve poi

te ne dovresti andare

io che perchè per te ho perso domeniche da Ikea

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più